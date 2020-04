STRAŠNA SPORTSKA TRAGEDIJA: U tragičnoj prometnoj nesreći poginuo švedski reprezentativac!

Autor: Dnevno/N.M.

Tužna i šokantna vijest stigla je iz svijeta rukometa!

Fredrik Larsson, bivši švedski repreznentativac, tragično je preminuo je u 36. godini u teškoj prometnoj nesreći.

Tamošnji mediji i list Aftonbladet prenijeli su detalje koji su doveli do ove velike sportske tragedije koja je zadesila trofejni švedski sport. Na Larssona dok je vozio bicikl naletio kamion i na mjestu ga usmrtio. Ništa neće moći utješiti njegovu nevjenčanu suprugu i dvije kćeri. Profesionalnu karijeru je završio 2016. godine.

“Duboka nevjerica i tuga, to je ono što osjećamo! Naše misli su s Fredrikovom obitelji”, poručili su iz Švedskog rukometnog saveza.

Med stor sorg och bestörtning har vi nåtts av beskedet att den tidigare landslagsspelaren Fredrik Larsson tragiskt omkommit. ”Bedda” spelade 36 A- och 43 U-landskamper, inklusive ett VM och ett EM. Våra tankar går till Fredriks sambo, barn och övriga anhöriga. pic.twitter.com/KvMIHgiD94 — Handbollslandslaget (@hlandslaget) April 30, 2020

Dvije godine svoje karijere s Fredrikom Larssonom od 2012. do 2014. godine u njemačkom Gummersbachu proveo je i bivši Kauboj i desno krilo naše reprezentacije Vedran Zrnić.

U karijeri je uglavnom igrao za klubove iz svoje zemlje. Od 2002. do 2004. nastupaoje za IFK Skövde HK, potom je potpisao za Ystads IF HF (2004-2005), a 2005. je u Hammarbyju. Tamo se je zadržao sve do 2009. kad odlazi u španjolsku Aragon.

Potom se 2011. vraća u Švedsku (IK Sävehof), a onda slijedi već rečeni transfer u Njemačku – u Gummersbach. Karijeru je zaključio u svojoj Švedskoj, u Alingsåsu gdje je igrao od 2014. do 2016. godine.

Za Švedsku je igrao 36 puta i zabio je 52 gola.

“Pretužni smo nakon ove crne vijesti. Duboka sućut obitelji”, opraštaju se od njega suigrači i prijatelji putem društvenih mreža.