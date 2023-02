STRANI MEDIJI SE OPRAŠTAJU OD ĆIRE: Svi pamte njegovu prelijepu gestu iz Francuske

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Odlazak bivšeg hrvatskog izbornika odnosno trenera svih trenera Miroslava Ćire Blaževića koji je umro u srijedu u 88. godini života nakon duge i teške bolesti prenijeli su i strani mediji.

Švicarski mediji među prvima su prenijeli tužnu vijest. Ćiro je tamo bio izbornik, a za njega su rekli da je spomenik hrvatskog nogometa. Podsjetili su da je dio karijere proveo u: Sionu, Veveyu, Lausannei, Grasshopperu i Neuchâtel Xamaxu.

Francuski “Le Figaro” piše kako se Ćiro proslavio tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 1998.godine noseći kepi kako bi odao počast francuskom policajcu. Njega su njemački huligani teško ozlijedili.





Svi se opraštaju

“L’Equipe” također podsjeća na to da je Ćiro za vrijeme SP-a 1998.nosio kepi odajući na taj način počast francuskom policajcu Nivelu. Također ističe da je “46 godina” radio kao trener i to u Švicarskoj, Jugoslaviji, Grčkoj, Kini, Iranu, Sloveniji, BiH.

O njemu se raspisao i The Sun koji navodi to što je odveo Hrvatsku do četvrtfinala Europskog prvenstva 1996. godine, a kao njegov krunski trenutak ističe treće mjesto na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. I oni su ga nazvali trenerom svih trenera.

Sjetili ga su se i Talijani. Talijanska novinska agencija ANSA nazvala ga je “istinskom legendom hrvatskog nogometa”.