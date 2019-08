ŠTRAJKOVI U KOŠARKAŠKIM REPREZENTACIJAMA: Razlozi su bizarni i ne bi se smjeli događati

Autor: Mario Lacković

Reprezentacije Obale Bjelokosti i Venezuele trenutačno su na pripremama za Svjetsko košarkaško prvenstvo koje će se održati u Kini. Međutim, karantenu i pripreme pokvarili su problemi tehničke izvedbe na koju igrači nemaju utjecaja.

Naime, igrači Obale Bjelokosti stupili su u štrajk zbog neisplate dnevnica i plaća. Navodno, novac nisu primili mjesec dana, a također nisu podmireni ni lječnički računi. Zahtijevaju isplatu dnevnica prije Svjetskog prvenstva.

Što je još zanimljivije, nakon njih u štrajk su stupili i njihovi protivnici iz grupe, košarkaši Venezuele. Oni su također na pripremama za Prvenstvo, no to je sada došlo u pitanje jer njima nisu podmireni troškovi hotela u kojem su odsjeli. Naime, njihov košarkaški savez nije podmirio hotelski račun pa postoji mogućnost da budu izbačeni iz njega. Uz to igrači nisu sretni odnosom i odlukama izbornika Fernanda Dura, a i njima također fali medicinske opreme u slučaju ozljede na utakmici.

Venezuela se na SP u Kini nalazi u grupi A s domaćinom Kinom, Poljskom, te Obalom Bjelokosti koja, kako je već spomenuto, isto štrajka.