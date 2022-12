‘STRAH NAM SE UVUKAO U KOSTI, JOŠ LOVIM ZRAK’! Panika nam nije trebala: ‘Opasan život na kraju nam nije trebao, a ovome se jako čudim’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Još lovim zraka. Prošli smo, imali smo sreće. Ali, i oni su je imali ranije. Mislim da smo sveukupno zasluženo prošli, ali ovaj opasan život na kraju nam nije trebao. Hvala Lukakuu. Istinski mu hvala. Ovo je bila sigurno jedna od njegovih najnesretnijih utakmica”, govori nam Zoran Vulić, bivši proslavljeni nogometaš, prvi hrvatski reprezentativac i priznati nogometni trener.

„Ali, ja vam se i dalje čudim Belgiji. Ne ide mi u glavu da su se odlučili biti 75 minuta sparing partner Hrvatskoj. Meni je to ličilo na trening-utakmicu seniora i juniora. Hrvati su seniori, a Belgijanci juniori. Pa, ovi mlađi se brane pošto-poto, da bi u zadnjoj fazi utakmice krenuli na sve ili ništa. I teško mi je shvatljivo da su se Belgijanci odlučili na tu taktiku. Opet, znaju da su ostarili, da nemaju snage, pa su nekako nesvjesno tako odigrali. I umalo im se potrefilo, vidjeli ste”, dodaje Vulić.

Što je nedostajalo Hrvatskoj da spriječi onaj rusvaj pred kraj utakmice?





Gvardiol čovjek odluke

„Možda ništa, mislim da je strah ušao kod igrača u zadnjim minutama. Znali su da su bili relativno dobri, a da sad sve može otići ukrivo. Ne, nije Hrvatska odigrala naročitu partiju, bili su tu samo naročiti momenti. Neki su potrajali i po par minuta, zaista se trebao dati gol početkom nastavka. Kada su Belgijanci bili kao grogirani boksač. Ljuljala se, činilo se da će se srušiti, a ostala je na nogama. Zapravo, mi smo ih oživjeli, jer ih nismo dokusurili kad je trebalo. Morali smo to napraviti”.

Istakli ste u razgovoru s nama zrelost i odličan nastup Gvardiola protiv Maroka. A sad, što ćete sada reći, odigrao je antologijsku utakmicu?

„Oduševljen sam s njime. Ovo što je pospašavao ispred Livakovića je fantastično. No, kako sudjeluje u igri, svaki pas, kratki ili dugi, mu je točan. A proboji prema naprijed su mu nenadmašni. On je bio naš čovjek odluke. I to pet puta. A mislim da će ga i Lukaku zapamtiti, zauvijek. On se razvio s 20 godina u svjetskog igrača. A kad se sjetim, prije godinu i pol dana svi su vikali na Dalića što ga stavlja u momčad”.

Koliko Hrvatska može bolje?

„Mora bolje. I može bolje. Ovo protiv Belgije je bilo samo na trenutke dobro, ali je bilo čak i loše otraga kada je zavladao, mislim, strah. Ovo je bila utakmica velikog psihičkog opterećenja. Pa sve može biti shvatljivo. Svejedno je protiv koga ćemo igrati u osmini finale. Morati ćemo biti bolji, a vjerujem da i hoćemo. Ta sljedeća utakmica treba biti bez opterećenja. Bez obzira bude li to jaka Španjolska ili netko drugi. To je samo jedna jedina utakmica.”, kaže i nastavlja:

“I vjerujte da se u njoj svašta može dogoditi. Osnovni cilj je ostvaren, sada možemo zaraditi samo bonus. Samo se ne smijemo bojati, u ovoj utakmici u zadnjim minutama strah nas je skoro pokopao. Srećom, imali smo Gvardiola i onog nesretnika Lukakua, on je bio naš najbolji igrač”.