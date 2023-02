ŠTO ZAKLJUČITI PRIJE DERBIJA? Hajdukovom nagnutom brodu nedostaje mornara, Dinamo u komotnoj situaciji

Autor: Andrija Kačić Karlin

Svjedočili smo zanimljivim utakmicama u nedjelju, Dinamo se osladio u Varaždinu, dočim je Hajduku pomogla sva sila dobrih anđela da ne izgubi utakmicu, već da je i dobije. A u sljedeću nedjelju u Zagreb je derbi, Dinamo će dočekati Hajduka. Ima osam bodova prednosti i utakmicu manje, pa ako ćemo suditi po dosadašnjem dijelu prvenstva moralo bi se dogoditi čudo da zagrebačka momčad ne obrani naslov prvaka.

Momčad trenera Ante Čačića čak je odigrala i dopadljivo drugo poluvrijeme protiv Varaždina koji je ipak pritom pokazao zašto je ugodno iznenađenje prvenstva. ”Modre„ treba veseliti povratak u formu Luke Ivanušeca, pa zabio je i dva gola i popravio samopouzdanje kojem mu je u zadnje vrijeme očito nedostajalo.

Pritom, čim je u nastavku ušao Bruno Petkovć umjesto Josipa Drmića Dinamova gr dobila je ne samo na žustrini nego i na konkretnosti. Što pokazuje da je ozljeda za Petkovića prošlost. I kada se gleda s te strane u Dinamu mogu spokojno čekati derbi protiv Hajduka. Em, zbog visoke bodovne prednosti i na koncu konca zbog bolje forme od Hajduka.





Različite situacije

Jer, splitska momčad propisno se namučila protiv zadnje Gorice. I to u tolikoj mjeri da nije naodmet zaključiti kako je pobjeda Hajduka prije splet okolnosti nego neke dobre partije. Zasluženosti u tom trijumfu nema. Hajduk se mučio, a Gorica je čak i ostavila bolji dojam, a uvjerljivo je posljednja na ljestvici Prve HNL. Kada se Hajduk muči s momčadi koja će dogodine izvjesno nastupiti u rangu niže to znači da novi trener Ivan Leko nije ni pohvatao konce. No, pritom je shvatio da mu kronično nedostaje kvalitetnih i iskusnijih igrača.

On je nakon utakmice doslovce zavapio:

„Nije mi drago što u prvu postavu moram uvoditi juniore„.

Nije li to nedvosmislena poruku predsjedniku Jakobušiću i sportskom direktoru Nikoličiusu. Hajduku, barem je to očito, fale nove snage, kvalitetnije i bolje od ovih koje su friško dovedene. Pravo rečeno, ta navodna pojačanja u utakmici protiv Gorice nisu se ni vidjela.

S upitnoj formom, uz masu ozlijeđenih igrača Hajduk će sljedećeg vikenda u Zagreb. Očajnički pokušati malčice zakuhati prvenstvo, koliko god prednost Dinama sada izgledala golema. No, s Hajdukom su neki drugi problemi. Klub se od nuđenja šampionskih ambicija u pauzi prvenstva pretvorio u opasno nagnuti brod kojem fali mornara. A kapetan, mislimo tu na trenera Leku, pita se gdje mu je nestala posada?

Odgovor je u uredima kluba.