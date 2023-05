‘ŠTO SI TO TAMO JEO?’ Beogradsko čudo podignulo Modrića, evo kako je uzvratio

Stanka koja se najavljivala trebala je biti duža, ali nakon što se našao u sastavu Real Madrida za finale Kupa kralja protiv Osasune u Sevilli, Luka Modrić bio je na terenu u završnici utakmice u kojoj je njegova momčad s 2:1 došla do trofeja.

Prve reakcije koje je Modrić imao nakon pobjede smo približili, uključujući i poklon jednoj maloj djevojčici koju je Luka zapazio u naručju jedne gospođe dok je primijetio hrvatsku zastavu. Djevojčici je poklonio dres, nakon čega su kod nje krenule suze, s posebnim potezom kapetana Vatrenih u još jednoj njegovoj slavljeničkoj večeri.

Podsjetimo, Modrić sada ima 23 trofeja otkako je u ljeto 2012. došao u Real, a ovaj se dogodio u posebnim okolnostima s obzirom na to da je u ranijem dijelu tjedna bilo puno neizvjesnosti hoće li se moći oporaviti i biti na raspolaganju Carlu Ancelottiju zbog ozlijeđene prepone.

Nakon finala i Realove pobjede nad Osasunom u Sevilli, novinari u Španjolskoj su se pred Modrićem vratili na razdoblje oporavka od ozljede koje je prošlo brzo. Između ostalog, bio je i u Beogradu, ali ne zbog uživanja, već zbog tretmana tjelesnog problema, a vraćajući se na taj posjet, novinari su zapitali što je to jeo u glavnom gradu Srbije s obzirom da se nakon toga za pet dana dogodio povratak u pogon.

“Sada sam dobro i najvažnije je da se osjećam dobro”, osvrnuo se Modrić na taj dio priče, prije nego je pogledao dalje.

U utorak u Madridu na rasporedu je prva utakmica polufinala Lige prvaka, Realu u goste dolazi Manchester City, a kapetan Vatrenih najavio je taj izazov.

“Sada razmišljam o utakmici protiv Cityja”, kazao je.

Q: "What did you eat in Belgrade? You've recovered in 5 days!"

Luka Modrić: "Ah ah, I'm fine now, the important thing is I feel good. Now I think about the game vs City." @tjcope pic.twitter.com/oIVFtsDau9









— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2023