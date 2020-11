ŠTO SE KRIJE IZA ZIDANEOVE IZJAVE O MODRIĆU? Francuz dao naslutiti što Luku očekuje

Zinedine Zidane dao je izjavu prije današnje utakmice Reala protiv Valencije nakon što je ostao bez dva prvotimca zbog korona virusa.

“Te stvari se događaju, a moglo je biti i gore. Ne možemo dramatizirati oko toga budući da postoje ljudi koji puno teže podnose virus od nogometaša. Situacija nije laka, ali imamo dosta zdravih igrača da možemo sastaviti momčad za utakmicu s vrlo teškim protivnikom”, rekao je Zidane uoči utakmice.

Novinari su ga pitali hoće li Luka Modrić igrati od prve minute a Zidane je u svome odgovoru dao naslutiti kako će ipak dozirati nastupe hrvatskog igrača.

“Modrić nije bilo kakav igrač, to je valjda jasno. On je primjer drugima u ovoj momčadi i vrlo je važan, ali moram paziti sa selekcijom jer je jako puno utakmica do kraja”, kazao je Francuz.