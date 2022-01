ŠTO SE DOGAĐA U MADRIDSKOM REALU? Modriću obećali novi ugovor kojeg još uvijek nema

Autor: Andrija Kačić Karlin

Što se to događa u madridskom Realu. Naime, ovih dana se očekivalo da će kapetan hrvatske reprezentacije potpisati novi jednogodišnji ugovor s Realom. S nešto manjom plaćoim. Govorilo se da je to sigurna stvar. No, do potpisivanja ugovora nije došlo što je dovelo do nekih špekulacija u španjolskim medijima.

Odmah se javio trener Reala, Talijan Carlo Ancelotti. Pokušao je smiriti situaciju. I opovrgnuti pisanje medija koji su već zaključili kako se “Real namjerava rješiti Hrvata”.

“Još uvijek ga nije potpisao ali on praktično ima doživotni ugovor s Real Madridom”, izjavio je Ancelotti, neposredno prije polufinalne utakmice španjolskog Superkupa s Barcelonom.

Nije tajna, Luki Modriću ističe ugovor 30. lipnja, i sam se nada da će dobiti još jedan jednogodišnji dokument. Iako ima 36 godina igr aizvanredno, praktički je najbolji igrač Reala koji je vodeći u španjolskom prvenstvu, s pet bodova prednosti ispred Seville.

Ancelotti je zadnjih mjeseci više puta javno pohvalio nastupe hrvatskog veznjaka te ga drži stalno u prvoj momčadi. Modrić igra za Real već konstantno evo desetak godina. Još je ranije pričao kako bi u Realu želio završiti igračku karijeru. Ove sezone je nastupio u 20 utakmica u kojima je upisao pet asistencija.

Eto, valjda Ancelotti ne laže…