ŠTO SE DOGAĐA S LEWISOM HAMILTONOM? Podvojena mišljenja o nastavku velike karijere

Ne stišavaju se kontroverze nakon ovogodišnje sezone Formule 1, u kojoj je Max Verstappen u samoj završnici sezone, u zadnjem krugu na Yas Marini prestigao Lewisa Hamiltona i time osvojio naslov prvaka.

Nakon toga podigla se prašina oko odluke direktora utrka Masia, koji je dozvolio šokantan završetak sezone, a Hamilton se nakon svega povukao u osamu, primio je vitešku čast, ali iako ima ugovor još godinu dana s Mercedesom mnogi špekuliraju kako će se sedmerostruki prvak povući u vozačku mirovinu.

Oko toga što će se dogoditi podijeljena su mišljenja, pa tako Verstappen smatra kako će Lewis nastaviti voziti, dok Bernie Ecclestone misli kako Hamilton napušta Oktanski cirkus.

Svako svoje

“Naravno, Lewis će voziti sljedeće sezone”, citirao Verstappena Motorsport.com., a vozač je optimistično najavio: “Nas dvojicu čekaju još brojne utrke”, mišljenja je najveći suparnik Britanca.

“Mislim da se na vraća, mislim kako da neće nastupiti sljedeće sezone”, suprotnog je mišljenja Bernie Ecclestone i objasnio:

“Njegovo razočaranje u Abu Dhabiju je bilo preveliko i ja ga razumijem”, izjavio je Bernie, dok Toto Wolf ipak smatra kako će Hamilton ostati:

“Mislim da Lewis treba pogledati što je do sada ostvario. Ne vidim razlog zašto bi sada trebao prestati s karijerom”, rekao je nedavno glavni šef Mercedesa.

Kao ljubitelji Formule 1 nadamo se kako će Britanac nastaviti voziti, pošto bez njega natjecanje u Oktanskom cirkusu neće biti isto.

