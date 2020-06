ŠTO MU JE BILO? Srpski napadač brutalno nokautirao protivnika, laktom mu ‘razvalio’ vilicu

Nesportski potez srpskog napadača Aleksandra Mitrovića obilježio je meč engleskog Championshipa između Leedsa i Fulhama.

Leeds je s lakoćom svladao Fulham s 3:0, no glavna priča utakmice je ‘luđački’ potez Mitrovića koji je, ničim izazvan, brutalno opalio laktom u vilicu protivničkog igrača.

Inače, dobro je prošao, sudac nije primjetio njegov pogibeljni udarac pa je prošao bez kartona.

Olakotna okolost je ta da se Champioshipu ne koristi VAR pa je izostala kasnija reakcija. No, loša vijest po Mitrovića je da će disciplinska komisija lige pregledati sporni trenutak i odrezati mu kaznu.

A ona neće biti mala jer Mitrović je opaki recidivist. Crvene kartone je skupljao marljivo za jednog napadača. Ovo mu je četvrti otkako igra u Engleskoj, a prije Fulhama nastupao je za Newcastle.

Do wonder if Mitrovic might be talking to the FA tomorrow…. pic.twitter.com/Utx6NB8cmE

— Nick Bruzon (@NickBruzon) June 28, 2020