ŠTO JE S KOVAČIĆEM? ‘Fizioterapeuti i liječnici će me ubiti zbog ovih riječi!’

Autor: I.K.

Mateo Kovačić zbog ozljede zadnje lože još uvijek nije spreman za povratak u momčad Chelseaja. Zbog toga, Kovačić će propustiti prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv Reala u Madridu, no postoji šansa da se sa svojim bivšim klubom susretne u dresu sadašnjeg dok će Chelsea sljedećeg tjedna biti domaćin Realu u uzvratnoj polufinalnoj utakmici.

Kovačićev oporavak približio je Thomas Tuchel, njemački stručnjak na klupi Chelseaja. Tuchel je najavio povratak hrvatskog reprezentativca u utakmici koju će londonski Plavi u subotu kod kuće u Premiershipu igrati protiv Fulhama, no to se dogodilo s velikom ogradom.

Njemački trener kazao je da je njegova procjena povoljna, ali pazeći na to da se ne zaleti previše.

Nada u brzi povratak hrvatskog reprezentativca

‘Moja nada je da će biti na raspolaganju protiv Fulhama, ali ne govorim da je to liječnička odluka tako da to ne treba uzimati zdravo za gotovo. Može se dogoditi da će me fizioterapeuti i liječnici ubiti zbog ovih riječi!’, našalio se Tuchel.

Bude li Kovačić spreman za utakmicu protiv Fulhama, to bi otvorilo vrata da bude u akciji i u uzvratu protiv Reala, barem u dijelu tog susreta.

Jako se veselio Realu

Najavljujući utakmicu u Madridu, Tuchel je kazao da se Kovačić jako veselio mogućnosti da zaigra ondje, iako ne na Santiago Bernabeuu koji se obnavlja, već na manjem stadionu koji nosi ime po Alfredu Di Stefanu. Real na tom terenu igra u razdoblju dok zbog koronavirusa ionako ne smije biti navijača na tribinama.

Njemački trener na klupi Chelseaja je u priči o Kovačiću dodao i da hrvatski reprezentativac jako znači njegovoj momčadi s obzirom na svoju tehničku kvalitetu, brzinu dok ima loptu i sposobnost lomljenja protivnika driblingom. Zbog toga, londonski Plavi će bez Kovačića u Madridu imati teži zadatak nego da mogu računati na njega.