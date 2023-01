ŠTO JE NAJGORE, OSJEĆALA SE NEMOĆ KOD HRVATA! Ovo je bilo pravo mučenje, izbornik je opravdano na meti

Već smo izvjesno vrijeme svjesni da nam naš reprezentativni rukomet ne pripada svjetskom vrhu. Na kojem je bio dekadama. I nekako smo se tajno nadali da bi ova recentna svjetska smotra mogla donijeti neki preporod. Bili smo u zabludi. Težak 31-22 poraz u prvome kolu natjecanja po skupinama protiv Egipta dovoljno svjedoči u kojem stanju nam je rukometna vrsta.

Ako ćemo pravo, taj Egipat bio je četvrti na prošlim Olimpijskim igrama, a nas tamo nije ni bilo. I tako je jasno da smo gajili optimizam bez pokrića. Da se utakmica barem izgubila u neizvjesnoj završnici, nakon velike i teške borbe… Ne! Bilo je to potonuće broda bez najmanje šanse za spas posade. Hrvatska je u ovoj utakmici protiv Egipta bila zadnji statist. Zapravo, ne sjećamo se ovakvog poraza Hrvatske, tako uvjerljivog i s tako loše odigranim partijama baš svih pojedinaca.

Pregazili nas s lakoćom

Prvo, start u utakmici bio je jezovit. U prvih nekoliko minuta bez pravog napada, s promašenim sedmercem Karačića, Egipat je lako u prvih pet minuta stigao do finih 4-1. Pa je tada bilo silno bitno da naše rukometaše ne zahvati panika.

Jest, egipatski vratar bio je sjajan, ali barem je za rukomet znano da vratar brani onako kako mu se obrana postavi. A egipatska obrana znala je s našim napadom.

Uglavnom, morala se loviti prednost Egipćana… A da bi se to činilo uspješno morala se popraviti obrana. A to se nije događalo. I nakon prve četvrtine Egipat je vodio s nevjerojatnih šest golova prednosti (11-5). Voda je bila do ušiju.

Što je najgore, osjećala se nemoć. Istinska nemoć. Sve se u napadu svodilo na pojedinačne pokušaje, a obrana je „plivala” pod naletima brzih Egipćana. Kako je sve izgledalo morali smo biti sretni što se održavamo samo na četiri do pet golova minusa. Tako smo i otišli na odmor, zabili smo samo 12, a primili 16 golova. Još smo i dobro prošli što nam je prijetilo. Pa, naša dva vratara u prvome poluvremenu imali su jednu obranu.

Da, trebao nam je preokret. I to kakav!

Iako su i neke sudačke odluke bile nerazumne, pa je dva žuta kartona dobio Horvatov pomoćnik Balić – igra naše momčadi bila je bijedna.

Nakon desetak minuta nastavka Egipat je vodio sa sedam golova prednosti (22-15). Potop je bio tako izvjestan. Egipćani su se doslovce ponašali kao da su na treningu, bez opterećenja su zabijali, dočim je svaka naša akcija bila teška, spora i mučna. Egipat je našu reprezentaciju unakazio.

Da, nakon takvih teških i zapanjujućih poraza i to je normalno. Nakon ovoga nitko ga ne može pohvaliti.