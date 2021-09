ŠTO AKO SE DALIĆU SAD ISPRIČA NIKOLA KALINIĆ? Vatrenima nedostaje takva ‘devetka’, a u cijeloj priči jedan je problem!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić kao da je u ulozi ravnatelja neke škole koji čeka ispričnice svojih učenika za nedostojno ponašanje. Jasno, naša metafora vezana je za recentne događaje i oko reprezentacije i s bivšim reprezentativcima koji su u dobroj formi, a nisu uopće u fokusu ravnatelja, pardon izbornika Zlatka Dalića.

Ante Rebić se vraća u formu u svom Milanu, on je „na ledu„ u nacionalnoj vrsti zbog pisanja kritika prema izborniku na društvenim mrežama. Do reprezentacije očito ne može samo formom, već bi morao napisati i ispričnicu. Kao učenik učitelju. Hoće li to Rebić ikada učiniti? Prosudite sami.

U danima kada hrvatskoj reprezentaciji kronično nedostaje napadača, jer stalno pričamo kako nam nedostaje „klasična devetka„ jedan hrvatski centarfor razvaljuje. Nikola Kalinić u Veroni koju je nedavno preuzeo Igor Tudor trpa golove kao jabuke u sanduke. Jednostavno, čovjek se preporodio.

Preporodio se kod Tudora

Eh sad, Kalinić je sam sebe otpisao iz reprezentacije još u lipnju 2018. godine neposredno prije početka svjetske smotre. Na kojoj je Hrvatska osvojila srebrnu medalju. I taj povijesni uspjeh dosegnut je bez Kalinića koji se prema izborniku postavio ultimativno i prije prvog kola u skupini, inzistirajući da on bude prvi izbor u napadu.

Naravno, to je narušilo atmosferu u momčadi, zacijelo diglo i živce izborniku. Znamo kako je dalje bilo, Dalić ga se rješio bez suvišnih zašto, iako mu je i bio u mislima kao prva napadačka opcija. Jednostavno, nije želio trpiti tu ultimativnost svog igrača.

Nakon osvajanje drugog mjesta igrači su željeli Kaliniću poslati srebrnu medalju, jer on je bio član momčadi koja je prošla kvalifikacije, on je to odbio. No, nije se nogometno pogubio, bio je u madridskom Atleticu, Romi, sada je u Veroni. Imao je sjajne, i još ima, ugovore. On je neupitna nogometna vrijednost. To i vidimo ovih dana.

Zapravo, odavno znamo da je sjajan napadač, a ako će zaista u siječnju završiti u Hajduku kako se priča – još ćemo ga se nagledati u prvom izdanju. U tandemu s Livajom mogao bi biti jako opasan.

Mi ćemo hipotetski postaviti drugo pitanje. Hrvatskoj nedostaje klasični centarfor, a Kalinić je blizu tog epiteta. Sjećamo se kada ga je Slaven Bilić tek počeo pozivati u reprezentaciju, pričao je tadašnji izbornik o Nikoli Kaliniću „kako se zna postaviti, zabiti, otkriti, asistirati„. Uostalom, ne bi imao tako dobru klupsku karijeru da nije valjao.

Dakle, naše pitanje jest sljedeće. Što da Nikola Kalinić sada iz Verone pošalje ispričnicu izborniku (ravnatelju), suigračima i navijačima, za ono ponašanje iz Rusije. Da se malo pospe pepelom i zaključi kako bi on rado još pomogao svojoj reprezentaciji. Bi li Zlatko Dalić uvažio njegovu ispriku, što bi rekli suigrači, a što navijači?









Ako je nakon svih onih verbalnih eskapada i odluke da bi prije igrao za Njemčku nego za Hrvatsku – Borna Sosa kooptiran u reprezentaciju – onda bi tu bilo mjesta i za Nikolu Kalinića. Pa i za Antu Rebića ako bi se ispričao.

I za kraj jedno sjećanje. Neposredno prije prve utakmice Hrvatske pod Slavenom Bilićem, u kvalifikacijama za Euro 2008. godine, protiv Rusije u Moskvi dogodio se neviđeni skandal. Iz kampa u slovenskim Čateškim toplicama pobjegli su u Zagreb noću na zabavu – Boško Balaban, Darijo Srna i Ivica Olić.

Odmah su bili suspednirani i kažnjeni. Sva trojica su se i zajednički i pojedinačno ispričali izborniku, suigračima i navijačima. Tek toliko da se prisjetimo. I dalje su igrali za reprezentaciju.

Isprika zna biti divna, pa čak i kad misliš da nisi krivac.