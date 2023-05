STIPE SE ODUVIJEK PONOSI ŠTO JE HRVAT! Ima istetoviran i grb, a njegov početak nije bio niti malo lak

Autor: Ivan Lukač

Malo tko može se nazvati najjačim čovjekom na planeti, a jedno vrijeme tu titulu je nosio Amerikanac hrvatskog podrijetla i čovjek koji se uvijek dičio svojim hrvatskim korijenima.

Stipin otac emigrirao je u SAD poslije Drugog svjetskog rata iz Rtine malog mjesta pored Zadra. Zanimljivo, dugi niz godina nije bio najpoznatiji Miočić. Naime, najveći hrvatski kvizaš Mirko Miočić rođak je danas megapopulrnog Stipe. Miočić nije odmah krenuo u put borilačkih vještina.

Trenirao je baseball, američki nogomet, ali svoju ljubav je pronašao u hrvanju u kojem je postao državni prvak, a uskoro je počeo i s MMA treninzima. Nije bio rođeni talent, ali je bio rođeni radnik, a to potvrđuje njegova priča. On je svoju formu čuvao kao vatrogasac i to je uvijek i bio. Običan dečko koji je sanjo uspjeti i uspio.





Kao vatrogasac do trona

Unatoč tomu ostao je na zemlji i dan danas ode pomoći u postaju:

“Stipu znam od prvog dana kad sam počeo raditi ovdje. Gušt je bio gledati ga kako se razvijao kao borac i došao do pojasa. Svi mi uživamo gledati ga. Ali kad se vrati ovdje nakon borbe, nema neke promjene. I dalje je isti stari Stipe, šali se s nama i odrađuje sve što treba” rekao je kolega vatrogasac Brett Dugas.

Miočić nije bio klaun poput Conora. On nije bio marketinška bomba poput Irca. Bio je skroman do titule je došao svojim radom i borbama, a ne skandalima kao ostali. Baš zbog toga što nije marketinški privlačan, ali on je znao da vrijedi znao je da mora biti prvak svijeta i zato je prozivao vlasnika UFC-a. Mirni obiteljski čovjek čekao je dugo priliku da pokaže svijetu da je najbolji.

Stipe se uvijek ponosio time što je Hrvat. Cro Cop mu je bio uzor, a jedno vrijeme su zajedno i trenirali pa je čak Stipe imao hlačice iste kakve i Mirko. Na desnoj nozi ima tetoviran hrvatski grb, uz američku zastavu uvijek stoji i ona Lijepe naše, a njegov otac je jednom objasnio zašto Stipe toliko voli Hrvatsku:

“Mi smo našoj djeci stalno govorili da ne smiju zaboraviti hrvatske korijene. Nažalost, ima američkih Hrvata koji to zaborave. Stipe za mene nije američki Hrvat, nego je Hrvat jer su mu i otac i mati Hrvati” rekao je jednom Stipin otac.

Zatim je konačno te 2016. Stipe srušio Werduma zatim i Overeema, a onda je u epskom meču pobijedio i Ngaonua i postao prvi u povijsti s tri titule zaredom nikom to prije nije uspjelo. Skromni vatrogasac postao je najbolji u povijesti.









Miočić je svojim trudom i radom došao do toga da mu se svi dive. On je onaj borac kojeg će svi staviti na prvo mjesto. Svoje odlično hrvanje je doradio sjajnim boksom i napornim radom u kojem je krvario do svog uspjeha došao je titule i naslova najboljeg ikada. A možda i do najveće borbe ikad.

Naime, UFC planira mega borbu njega i Joe Jonesa koja bi bila jedna od najplaćenijh svih vremena. U toj borbi bi bio blagi favorit, a ona bi mogla naplatit svu onu bol koju je Miočić trpio kako bi postao najbolji svih vremena.