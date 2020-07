ŠTIMAC VIŠE NEMA SNAGE: HNL nije loš ali je nogomet kod nas grčka tragedija

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Ne ide pa ne ide, tako bi se vrlo kratko i na jednostavan način moglo opisati nastojanja splitskog Hajduka da napokon zablista igrom ili rezultatom, ali ne ide…ni igra, a ni rezultat.

Kronično stanje beznađa splitskih Bilih nije od jučer nego je splet okolnosti, krivih koraka i propusta koji su se nagomilavali godinama. Kada bi na Poljudu od ovoga trenutka počeli vući samo prave poteze, da bi došli na razinu približnu onoj na kojoj su bili, recimo u predvečerje 8.8.2001. godine, trebalo bi im barem isto toliko vremena koliko je trebalo da stignu tu gdje su danas.

Kako je nogomet pitanje sukoba interesa između suprotstavljenih strana, posve je jasno da Hajduk kako bi bio bolji treba biti “bolji od nekoga”, jer igra se za plasman, za novac, za rezultat, iz čega proizlazi da će Lokomotiva, Osijek ili Rijeka napraviti sve što je u njihovoj moći da budu ispred Hajduka.

Zvuči trivijalno što i jest, ali kada ste u konkurentskom okruženju što sustav natjecanja jest, podrazumijeva se da niste konkurencija odnosno prepreka – sami sebi.

Čini se da tu leži glavnina problema koja svih ovih godina tišti navijače i bijeli dres, barem ako je vjerovati onima koji su najbliži klubu, a ako je netko sinonim za Hajduk onda je to Igor Štimac, kapetan Hajduka spomenute ljetne večeri 8.8.2001. godine, u kojoj je Hajduk na krcatom Poljudu uzeo mjeru Mallorci, trećeplasiranoj momčadi španjolskog prvenstva za koju su tada igrali Samuel Eto’o i Miguel Angel Nadal, stric najboljeg šljakera svih vremena koji je tada još bio u inkubatoru. Uviđate koliko je vremena od onda do danas prošlo? U 20 godina Rafael Nadal je stvorio ime koje će povijest sporta vječno pamtiti, Hajduk je osvojio prvenstvo još 2003./04. i 2004./05., i tu priča staje.

Ne može se kažu, zbog objektivnih okolnosti. Možda je stvarno tako. Možda nije bilo ali danas je činjenica, da se netko ili nešto u Hajduku ili mimo njega, neka viša sila zadovoljila punoljetnošću koju je klub napunio 2005. godine osvajanjem osamnaestog naslova prvaka države s kojim se ima pravo zvati velikim hrvatskim klubom što po tradiciji i jest, ali gladna navijačka usta žele božanski nektar iz pehara koji je rezerviran za ljubitelje drugog kluba, a ovi ironično, odbacuju plodove naslova svog kluba zbog drugih okolnosti koji im smetaju, pa nisu zadovoljni ni jedni ni drugi. Split i Zagreb, Zagreb i Split, ovjenčani nezadovoljstvom, samo što isti novčić promatraju svaki sa svoje strane. Neka mi oprosti Rijeka, grad i istoimeni klub jer ne želim gubiti smisao u širenju priče. Komparacije radi možda valja spomenuti samo toliko da klub s Kvarnera ima jedan naslov prvaka od 1992. godine na ovamo i to u sezoni 2016./17. (trebao je biti još jedan ali nećemo bit’ picajzle, što je jedan naslov), a klub se u odnosu na Hajduk u javnosti ipak doživljava stabilnim, što dovoljno govori o razlikama i specifičnosti riječke i splitske sredine, tradiciji i željama navijača uobličenim u očekivanje iz kojeg se rađa pritisak, atmosfera prerasta u imperativ, a ovaj paradoksalno ali sasvim očekivano postaje remetilački faktor, kočnica u glavama (nogometaša) koji se više ne znaju i ne mogu opustiti, pa samim time ni misliti na igru već na sporedne stvari (ono famozno “što će drugi misliti”).

Traženja brzih, instant rješenja i još bržih rezultata postalo je dio društvenog karaktera bez naznake pomaka na bolje. Zapravo bi čitav ovaj proces i ludilo trebalo ovog trenutka zaustaviti i početi iz početka, ali bez radikalnih tendencija koje u korijenu traže uspjeh preko noći. Takve prokušane metode zapravo su restart recept kojim se kupuje strpljenje i s njime svaki put sve manje i manje vremena do novog remonta.

Novinar s Tportala dobio je Štimca ali komentar bivšeg Vatrenog bio je kratak – i jezgrovit.

“Zovni me za komentar kada će se tamo nešto dobro događati, da ih pohvalim. Ali to se neće dogoditi dok god su oni tamo, vjerojatno još sljedećih 20 godina”, poručio je Igor Štimac nakon novog poraza Hajduka, ovog puta na gostovanju kod Gorice koja je slavila s uvjerljivih 3:1.

Ovaj tekst zapravo je trebao biti kratki pregled rezultata jučer odigranih utakmica 32. kola HNL-a u kojem su slavili Gorica, Belupo i Lokomotiva, ali umjesto toga sveo se na još jedno lamantiranje u nizu mnogih koji su riječju bezuspješno pokušali dokučiti stanje uma na Poljudu. Postoji trenutak u kojem treba shvatiti i prihvatiti postojanje “viših instanci” do kojih čovjek ne može niti bi možda svatko trebao doprijeti. Na pamet mi još samo pada naslov splitskih TBF – ovaca”Splitsko stanje uma” i “Grad spava” u kojem su sa “splitske lipotice poispadale vide” u kojem autori kao da sugeriraju “ostavi ono što te se ne tiče i što ne možeš promijeniti”. Ne znam je li to zaista tako u gradu u kojem sam živio i “studirao sport”(umalo napisah u kojem sam se rodio, jer valjda jedan dio mene to podrazumijeva) ali mi je bez veze da klub za koji znam da ima moć i talent u mladosti spominjem sporadično, onako uz put, u kontekstu osvrta na jučerašnje kolo i rezultat koji nije vrijedan spomena…