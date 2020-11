ŠTIMAC OŠTRO PO HAJDUKU: Njegove riječi će odjeknuti!

Lukša Jakobušić krenuo je “džonom” na cijeli menadžment Hajduka, koji se istina bog nije nešto proslavio, pa je tako dužnosti razriješio sve od glavnog trenera Vukasa, sportskog direktora Kepčije i savjetnika Maria Stanića a ne znamo hoće li još neko nastradati u ovoj “metli”.

Kako je Igor Štimac uvijek blizu događajima u klubu s Poljuda za net.hr ispričao je svoje viđenje stvari glede događaja u splitskom klubu..

Na pitanje tko je po njemu kriv za stanje u klubu Igor je vrlo izravno odgovorio:

” Pod brojem jedan, Udruga Naš Hajduk jer je utjecanjem na NO i predsjednike kluba onemogućila samostalnost u radu onima koji su trebali direktno biti odgovorni za klupsko poslovanje i sportske rezultate. Obmanuli su svoje članstvo, do vlasništva nad dionicama dolaze na vrlo upitan način, a kroz 8 godina kamatare klub u koji se kunu. Štete koje svake godine nanose klubu su neusporedivo veće od njihovog doprinosa razvoju kluba, no svejedno nitko se nije potrudio razmotriti način rješavanja ovog problema.”

“Pod broj dva NO, svi! Jer su bili samo i isključivo instrument putem kojeg je udruga NH provodila svoju samovolju i jer su prekoračili niz puta svoje ovlasti, koje su klupskim statutom ograničene isključivo za odabir predsjednika, nadzor i upozorenja u slučaju uočenih propusta u radu. Njihovom odlukom da se predsjedniku omogući sklapanje ugovora s trećim stranama do 1.5 milijun kuna, a bez ranije potrebne suglasnosti NO, omogućilo je mešetarenja i nekontrolirani odljev sredstava, pogotovo u eri Kos–Branko.”, bez dlake na jeziku će Štimac, pa je nastavio,

“Pod broj tri, predsjednici! Jer su pristali na ovakav način funkcioniranja, što jasno ukazuje da su u klub dolazili isključivo radi dobrih primanja i otpremnina, spremni na ulogu poltrona i slijepo izvršavanje zadataka koji su dolazili od Udruge NH.”

“I pod broj četiri, Gradonačelnik, jer kao većinski vlasnik nije uspostavio nadzor upravljanja nad svojom imovinom, u potpunosti ga je prepustio Udruzi NH, iako je tijekom 8 godina učinjena poprilična šteta koja će biti iskazana na vrlo grub način u vrijednosti cijene dionica. Frizirana godišnja izvješća o poslovanju kluba samo su maska za stvarnu štetu koja postoji.”

Na pitanje što se treba popraviti u Hajduku Štimac je rekao:

“Potrebno je puno toga, ali to s ovim modelom više nije moguće. Za sanirati štete načinjene posljednjih 8 godina potrebno je minimalno 4 godine krvavog i neovisnog rada kvalitetnog tima sposobnih ljudi. Toliko vremena više nitko neće dati ovom modelu, i zato rješenje treba tražiti drugdje. S obzirom na COVID situaciju nije moguće ni očekivati stranog investitora. Krediti i opcije su potrošeni, a razlika između nas i ostalih se povećava rapidno u njihovu korist.”

Za kraj na upit ima li ambicije povratka u Hajduk na neku od funkcija Igor je kratko odgovorio: “Nemam.”