STIGLE KAZNE ZA NAVIJAČE NAKON DERBIJA: Torcidu ‘udarili’ žešće od Boysa

Autor: Ivan Lukač

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a Alan Klakočer objavio je kazne za utakmice 32. prvenstvenog kola. Kazne su zaradili samo Hajduk i Dinamo zbog incidenata u derbiju odigranom na Poljudu, a splitski klub mora platiti 18.500 eura, gotovo tri puta više od zagrebačkog (6200).

“HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 18 500 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a, 9300 eura) i diskriminirajućeg ponašanja (čl. 88. DP HNS-a, 10 000 eura) domaćih i gostujućih navijača tijekom utakmice Hajduk – Dinamo.”

Nadalje stoji: “Gostujuća navijačka skupina BBB, smještena na ograđenom dijelu jugozapadne tribine, u 79. minuti zapalila je tri baklje, od kojih su dvije bačene na atletsku stazu i dvije dimne kutije koje su radile dim plave boje.”





Povici

Zatim piše: “Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (oko 7000 pripadnika) od 2. do 3. minute pali sedam baklji koje su bačene na atletsku stazu, dok u razdoblju od 51. do 55. minute pale pedesetak baklji, od kojih je 45 bačeno na atletsku stazu ispred iste tribine te dvije baklje na teren za igru kojom prilikom je došlo do prekida igre u trajanju od 60 sekundi.”

Za Torcidu su zaključili: “Također, u istom vremenu je bačeno pet topovskih udara te su zapaljene četiri dimne kutije koje su radile dim narančaste boje. Od 5. minute na desnoj ogradi sjeverne tribine izvješen je transparent duljine petnaestak metara s natpisom ‘White boys’ i južnjačkom zastavom (zastava konfederacije) te zbog toga što domaća navijačka skupina Torcida od 14. minute uzvikuje ‘Ubij, ubij purgera.”

Dok su za Boyse složili: “Navijačka skupina BBB, smještena na ograđenom dijelu jugozapadne tribine, u 79. minuti zapalila je tri baklje, od kojih su dvije bačene na atletsku stazu i dvije dimne kutije koje su radile dim plave boje, te su u razdoblju od 60. do 70. te 80. i 90.+5 minute zapalili nekoliko sjedalica na istoj tribini. Navijačka skupina BBB u 1. i 74. minuti uzvikivala je ‘Ubij, ubij tovara”