STIGLA POTVRDA: Hrvatska će igrati kvalifikacije za Olimpijske igre

Hrvatska košarkaška reprezentacija dobila je i službenu pozivnicu FIBA-e za sudjelovanje u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.

Završetkom Svjetskog prvenstva koji je osvojila Španjolska pobjedom nad Argentinom potvrđeno je 8 od 12 reprezentacija koje će nastupiti na Olimpijskim igrama. Za preostale četiri pozicije boriti će se 24 reprezentacije: 16 najbolje plasiranih selekcija sa SP-a koje nisu izborile odlazak te po dvije najbolje rangirane reprezentacije po FIBA-inoj ljestvici iz svake od četiri regije. Hrvatska je pravo igranja na jednom od kvalifikacijskih turnira stekla najboljim plasmanom na FIBA-inoj ljestvici među europskim reprezentacijama koje nisu sudjelovale na SP u Kini. Hrvatska se nalazi na 14. mjestu, a osim naših košarkaša pravo igranja u kvalifikacijama za OI stekli su i aktualni europski prvaci Slovenci koji se nalaze na 16. poziciji.

