STIGLA NAREDBA, HRGOVIĆA ČEKA NAJVEĆA BORBA KARIJERE? IBF naredio, poznato je i protiv koga bi se trebao Hrvat boriti

Oko Filipa Hrgovića dosta je “tinte” potrošeno, a kad je tema njegov meč za titulu svjetskog prvaka. I navodno je jako blizu!

Naime, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović pred ugovaranjem je najvećeg meča svoje karijere. IBF je izašao s novom naredbom, naredili su da se Filip Hrgović i Andy Ruiz Jr. bore za privremenu titulu prvaka teške kategorije.

Odakle informacija? Pa vijest je prenio provjereni Michael Benson, no treba biti oprezan. Jer Filip je već bio predodređen sličnom naredbom da se mora boriti protiv Usyka, ali znamo da novac i politika igraju veliku ulogu u boksu.

Filip trenutačno ulazi u najbolje boksačke godine, u lipnju slavi 31. rođendan, a nadamo se da ga nećemo više gledati u ringu s poluproizvodima. Nešto smo slično najavljivali, preostaje sačekati hoće li doći do dogovora promotora.

Podsjećamo da je Hrgović sredinom prošle godine jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio kineskog boksača Zhanga Zhileija.

The IBF have now officially ordered Filip Hrgovic vs Andy Ruiz for the IBF ‘interim’ heavyweight belt, Eddie Hearn has revealed. He said negotiations for that fight are ongoing, though the WBC also previously ordered Ruiz vs Deontay Wilder as a final eliminator. [@Boxing_Social]

