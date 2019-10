STIGLA KAZNA: UEFA kaznila Dinamo zbog nereda na gostovanju kod Manchester City-a

UEFA je kaznila Dinamo jednogodišnjom uvjetnom kaznom zabrane prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu. To znači da će UEFA kazniti Dinamo jednom gostujućom europskom utakmicom bez gledatelja ako se ponove neredi njihovih gledatelja u roku od godine dana.

Razlog su neredi koje su napravili navijači hrvatskog prvaka. Oni su kod pogotka Raheema Sterlinga isčupali 150 stolica na tribini na Etihadu. Dinamo će Europskoj nogometnoj organizaciji morati platiti 20 tisuća eura, a dobio je i rok od 30 dana da kontaktira Manchester City i nadoknadi popravak štete na stadionu. Kažnjeni su i Englezi, koji će UEFA-i platiti 15.750 eura zbog ubacivanja raznih predmeta od strane njihovi navijača u teren.

Liverpool fined €10,000 by UEFA’s Control, Ethics and Disciplinary Body for ‘field invasion by supporters’ during

Champions League match v Salzburg at Anfield.

Salzburg fined €3,250 due to their fans throwing objects. #LFC

— James Pearce (@JamesPearceLFC) October 17, 2019