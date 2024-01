Stigla je presuda na kontroverznu odluku koja je podijelila rukometnu Europu

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Kraj utakmice između Francuske i Švedske u polufinalu Europskog prvenstva u Njemačkoj izazvala je brojne polemike, a glasni su bili prigovori aktualnih europskih prvaka Šveđana koji su se i službeno žalili Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) preko svog nacionalnog saveza.

Žalba je ponedena zbog nekorištenja videotehnologije (VR) za provjeru situacije iz koje su Francuzi u posljednjim trenucima regularnog vremena zabili za izjednačenje 27:27 i produžetak u kojem su kasnije pobijedili.

Iz EHF-a su se ekspresno oglasili i odbili ovakvu žalbu, a stiglo je i službeno objašnjenje. “Nakon pomne procjene situacije, povjerenstvo je odlučilo da je korištenje VR tehnologije diskrecijsko pravo EHF sudaca, a ne obveza. VR se koristi samo kada suci ozbiljno sumnjaju u donošenje ispravne odluke ili kada nisu u stanju ispravno sagledati situaciju. Samo je odluka sudaca ili delegata hoće li koristiti VR,” stoji u priopćenju nakon kojeg su razriješene i posljednje dileme i u finalu će se u nedjelju za naslov boriti Francuska i Danska.

Reakcija junaka

Podsjećamo, Švedska je protiv Francuske bila nadomak finala, ali je gol Elohima Prandija sa zvukom sirene izazvao lavinu protesta kod Šveđana. Prandi je zabio s 10 metara, probivši švedski živi zid i golmana, no neki rukometni zaljubljenici istaknuli su detalj zbog kojeg to nije bilo regularno.

Naime, Šveđani su smatrali da je Prandijev gol neregularan jer je podigao nogu s parketa koja u trenutku izvođenja slobodnog udarca mora biti prizemljena.

Kad su mu pokazali njegov ilegalan gol, Prandi se počeo smijati: “Bio je to potez genijalca, a sličan sam zabio i u Francuskoj. Uspio sam to ponoviti i sada i jako sam sretan. Vjerujem kako mi je jedna noga bila na tlu i to je najvažnije. Lijeva ili desna… Možete reći što hoćete, ali pobijedili smo i to je najvažnije.”