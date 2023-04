SRUŠIO JE CICU KRANJČARA! Neki su mislili da se ovo neće dogoditi, ali vrsni golgeter je čudo!

Rekordi žive dok se dođu oni bolji, a jedan je oboren posljednjih dana i tiče jedne hrvatske legende.

Naime, Guido Burgstaller, austrijski napadač, oborio je rekord Zlatka Kranjčara igrajući za Rapid Beč. Taj napadač austrijske momčadi postigao je pogodak u osam uzastopnih domaćih utakmica u Bundesligi i tako oborio rekord koji su držali Amdi Salihi i legendarni hrvatski igrač i trener.

Inače, Burgstaller se nalazi u odličnoj formi ove sezone. Napadač Rapida do sada je postigao 17 pogodaka, te je trenutno i najbolji strijelac prvenstva.

U karijeri je nosio dresove Cardiff Cityja, Schalkea i St. Paulija, prije nego što se na ljeto vratio u bečki Rapid, za koji je još igrao u razdoblju od 2011. do 2014. godine.

8 – Guido Burgstaller traf in der österreichischen Bundesliga in acht Heimspielen in Folge und stellte damit einen neuen Rapid-Rekord auf. Hamdi Salihi 2009 und Zlatko Kranjcar 1988/89 trafen zuvor für den SK Rapid Wien in sieben BL-Heimspielen in Folge. Weststadion. #SCRRBS pic.twitter.com/4urIiDUUiN

— OptaFranz (@OptaFranz) April 26, 2023