Srušili Hrvatsku, pa dobili zvižduke: Skandal na povratku Furije, ovo nitko nije očekivao

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Španjolska je u lutriji penala stigla do trona, do trofeja koji im je nedostajao za – kolekciju. Trofej koji Hrvatska nikad neće prežaliti…

A zlatne španjolske reprezentativce u Madridu su dočekali brojni navijači, a oni su im se obratili kako bi im zahvalili na podršci.

No, ipak nije sve moglo bez incidenta. Nakon što su se publici obratili Carvajal, Jesus Navad, Morata, Fabian i Jordi Alba, u ruke je mikrofon uzeo mladi veznjak Barcelone Gavi.





Incident na dočeku

Nakon što je pozdravio navijače i počeo svoj govor, doživio je veliku neugodnost. Dio navijača mu je počeo zviždati i pjevati pjesme usmjerene protiv Barcelone.

“Bit ću kratak. Želim se zahvaliti svim Španjolcima i navijačima koji su nas bodrili u ove dvije utakmice. Bez njih to ne bi bilo moguće. Živjela Španjolska”, poručio je Gavi uz salve zvižduka i pjesama protiv Barce.

Pomogao je Fabian koji je pokušao navijače potaknuti da skandiraju Gaviju, no to je samo pojačalo zvižduke. Sjajnom 18-godišnjem veznjaku sigurno nije bilo lako nakon ovakvih scena. Navijači u Madridu mu ne mogu oprostiti to što igra u Barceloni.

Animozitet na relaciji Madrid Barcelona itekako je poznat, bilo politički, bilo sportski, na žalost, niti kad je u pitanju jedinstvena Španjolska neke stvari ne prolaze.

Uostalom, tko smo mi da sudimo, svjesni smo što je sve napravio slučaj Livaja…