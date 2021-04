SRPSKI VATERPOLIST VRIJEĐAO PROTIVNIČKOG IGRAČA: Smetalo mu što je homoseksualac

Autor: F.F

Srpski reprezentativni vaterpolist Nemanja Ubović udaljen je iz momčadi Sabadella. Španjolski klub se na to odlučio nakon što je igrač Terrasse Victor Gutierrez optužio Ubovića da ga je vrijeđao na bazi njegovog seksualnog opredjeljenja.

“Ubović neće sudjelovati na treninzim i utakmicama sve dok se ne riješi ovaj slučaj. Postoje proturječne verzije i klub radni na zaključivanju slučaja”, objavili su iz Ubovićeva kluba.

Gutierrez tvrdi da ga je Ubović nazvao pederom tijekom, a zatim i nakon utakmce.

Gutierrez nedavno otkrio da je homoseksualac

U početku Gutierrez nije htio otkriti tko ga je vrijeđao nego ja zahtjevao da se ta osoba ispriča. Nakon što je shvatio da ispriku neće dobiti, Gutierrez je otkrio o kojem se igraču radi. Tvrdi da su se uvrede čuli igrači, ali i navijači te da je njega toliko pogodio ovaj inicident da se rasplakao nakon utakmice.

“Nazvao me pederom, ali tome zbog tenzije u bazenu nisam davao pažnju. Možda je tako htio destabilizirati rivala. Međutim, nakon utakmice nisam se htio rukovati, a on me je opet nazvao pederom. Tad sam shvatio da je postojala jasna namjera da me uvrijedi. Nisam htio više šutjeti i skrivati homofobiju u sportu. Mora se reagirati”, zaključio je Gutierrez.