Srpski portali o Kukoču kako je dao ideju Tuđmanu za Knin: ‘Nisu me zvali nakon Oluje’

Autor: Vjekoslav Paun

Toni Kukoč aktualan je ovih dana zbog filma o njemu, a koji je premijerno prikazan u Sarajevu.

Bez sumnje Toni je jedan od najpopularnijih sportaša na prostoru bivše Jugoslavije, a o njemu pišu i srpski portali, ali iz jednog sasvim drugog konteksta. Prisjetili su se njegovog gostovanja kod Aleksandra Stankovića.

Tema je bila janjetina, a koju je dogovorio s Franjom Tuđmanom nakon akcije Oluja, kojom je oslobođena trećina okupiranog teritrorija Hrvatske.





Janjetina u Kninu

“To je bila moja ideja. Poslije jedne utakmice predsjednik je ušao u svlačionicu u Barceloni 1992. godine i bila je priča da bi bilo lijepo da igramo finale s Amerikancima. I onda sam ja iz zezancije rekao: “Predsjedniče, ako mi budemo igrali finale, možemo se naći u Kninu na janjetini”. I onda je on rekao, dogovoreno.

Na kraju mu je prisjela ta janjetina, jer na kraju nije tamo završio, tamo su bili Stojko Vranković i Dino Rađa.

“Ispalo je ono što je ispalo. Ja sam išao tamo sa svojom suprugom i sa prijateljima, sedam dana nakon toga u Knin. Izgleda da nisu imali moj broj telefona”, govorio je Kukoč u studiju.

Nije okrivio Rađu.

“Možda mrvicu, ali ne mogu njega kriviti. Nije on taj koji poziva. Bili smo kod Dina na vikendici i on je rekao da ga je netko zvao i da treba ići. Ne znam kad moj telefon nije bio dostupan, ili od mog oca”, dodao je Toni.









Misli da je to zbog HDZ-a.









“Vjerojatno je to zbog moje izjave o HDZ-u. Pravljena je lista podrške Tuđmanu pred izbore. Bez pitanja je stavljeno moje ime. Ja sam rekao, ‘jebga, tko me je tamo stavio”. Nisam imao ništa protiv HDZ-a, ali nazovi me pa me pitaj”, prenose taj detalj srpski mediji.