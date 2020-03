SRPSKI NOGOMETAŠ POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Kod kuće je i trenutno nema simptome

Srpski nogometaš Dušan Vlahović pozitivan je na koronavirus, objavili su na stranicama njegovog gluba, Fiorentine. Vlahović se nalazi kod kuće i “nema nikakvih simptoma”.

“Klub je trenutno u fazi vršenja svih potrebnih izolacija u koordinaciji s pravilima, počevši od identifikacije svih ljudi koji su bili u kontaktu s nogometašem”, stoji u njihovom priopćenju.

ACF Fiorentina can confirm that Dusan Vlahovic has tested positive for COVID-19. He is at home and currently does not have any symptoms.

— ACF Fiorentina English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) March 13, 2020