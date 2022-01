SRPSKI MEDIJI: ‘SRBIN BLISTA, A HOĆE IGRATI ZA HRVATSKU’ Ovaj igrač zapalio regiju, totalna ‘otimačina’

Jedan od onih sportova gdje još uvijek ne uspjevamo nikako vratiti “staru slavu” svakako je – košarka. I svaki potez jačanja reprezentacija apsolutno podržavamo, a mediji iz susjedstva pišu da smo “bacili udicu” na jednu od zvijezda iz NBA lige…

U pitanju je John Konchar, košarkaš koji je na potezu beka ove sezone igrao u prosjeku 16 minuta po susretu za svoj Memphis, no njegova minutaža sve je veća, a i brojke – rastu.

U pobjedi protiv Minnesote bio je jedan od važnijih igrača, zabio je 15 poena i imao je čak 17 skokova.

Iako ne govori hrvatski, njegovi korijeni datiraju s ovih prostora.

“Njegov djed je Srbin i on je doputovao u SAD iz Jugoslavije. Srbin blista, a hoće igrati za Hrvate”, piše Mondo iz susjedstva.

YOU CAN ONLY HOPE TO CONTAIN JOHN KONCHAR #NBAAllStar pic.twitter.com/HqvNNtrhk9

— 929ESPN (@929espn) January 14, 2022