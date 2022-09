SRPSKI MEDIJI: ‘SRBIJA PONIŽENA U HRVATSKOJ’: ‘Mi Srbi smo propali kao žeton, uništili ste najbolji srpski proizvod’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

I to se dogodilo, aktualni olimpijski pobjednik oprostio se od turnira. Srbija je poražena u Splitu od Francuske 10:9 i naravno bio je to šok kako za njih same, tako i za cijelu naciju.

“Više nismo sila, ovo je najveća sramota u povijesti”, piše primjerice Kurir.

“Delfini nakon 20 godina nisu prošli dalje od osmine finala, ova generacija baš i ne obećava previše”, dodaje Telegraf.





Nikad ovako rano

Slično su reagirali i drugi mediji.

“Debakl u Splitu, Francuska slavila poslije drame”, piše Nova, a Blic dodaje:

“Šokantan poraz ostavio Srbe bez medalje”.

Mediji su još i pristojni kako komentiraju obični navijači. Na B92 skupilo se zanimljivih komentara, reakcija…

“Mi smo propali kao žeton. Da nije tužno, bilo bi smiješno”, piše jedan od onih s najviše lajkova.

Dosta njih razlog u ovakvom razvoju situacije vidi u uništavanju jednog kluba.









“Htjeli ste uništiti Partizan i njegovu školu s njima koja je bila temelj svih reprezentativnih uspjeha još od Jugoslavije, da bazen na Banjici bude hladan kada novi klinci igraju. Evo, uživajte u plodovima vašeg rada”, dodaje nezadovoljan navijač.

“Svaka čast, uspjeli ste uništiti najbolji srpski proizvod”.

Srbija se oprostila od Splita, a Hrvatska svoj prolaz dalje traži u utorak.