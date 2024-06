Srpski mediji: ‘Sramno je Hrvat govorio o Srbiji, sad više neće vrijeđati nikoga’

Autor: Ivan Lukač

Malo tko je mogao izazvati tolike reakcije javnosti diljem Hrvatske, ali i šire kao što je to mogao HRT-ov stručni komentator Joško Jeličić. Bivši nogometaš već je u prvoj emisiji pred EURO naljutio srpske medije svojim izjavama o njihovoj reprezentaciji.

Gostujući na Tribina podcastu, izjavio je da je kontaktirao urednika Marka Šapita te ga obavijestio da više neće komentirati utakmice Eura na HRT-u. Kao razlog naveo je emocionalnu potrošenost nakon ispadanja Hrvatske.

“Što se tiče Srba, i to u smislu ega i njihovih unutrašnjih problema, meni je drago što su oni na turniru jer neće biti dosadno. Pogotovo ako u prvoj utakmici, što je očekivano, izgube. Nadam se da se neće raspasti, onda će biti puno materijala, već dugo nismo vidjeli tko je s kim, tko koga i tako” rekao je par dana prije početka turnira za HRT.

Srbi oduševljeni

Ponovno je komentirao Srbiju naglasivši da nikada nije mislio ništa protiv njihove reprezentacije nego njihovih režimskih medija i svih tabloida koji su pod diktaturom Aleksandra Vučića.

O prekidu suradnje s HRT-om je rekao: ” Nakon što nas je Zaccagni izbacio, izbacio je i mene. Odlučio sam da neću više, nemam tu energiju ni emociju. Zvao sam Šapita, zahvalio sam, on je to prihvatio. Uvijek sam imao maksimalan support HRT-a i nikad nisam imao pokušaj utjecaja ni na što. To je isključivo moja odluka.”

Srpski mediji likuju njegovim odlaskom, očito su redovito gledali HRT: “Komentator koji je sramno vrijeđao srpsku reprezentaciju se povlači”, pišu Novosti. “Hrvat koji je sramno vrijeđao Srbiju i Orlove više neće komentirati utakmice na Europskom prvenstvu”, piše Telegraf. “Kontroverzni Hrvat više neće vrijeđati nikoga. Sramno je govorio o Srbiji i Piksiju, a sada je odustao od komentiranja”, piše Kurir.