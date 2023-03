SRPSKI MEDIJI POLUDJELI NA MAĐARE: ‘Što je sljedeće, Velika Albanija ili Ustaška NDH?’

Ideje nekih veliko nacionalnih država nisu samo u glavama nekih od naših istočnih susjeda, već nam iz Mađarske svako malo dolaze neke aspiracije na teritoriji koji je nestao još na kraju prvog svjetskog rata.

Kako smo već pisali veliku pomutnju u široj regiji izazvala je mapa takozvane Velike Mađarske, koja po njima zauzima dijelove sadašnje Hrvatske, Srbije, Austrije, Slovačke, Poljske i Rumunjske.

Naravno takve teritorijalne aspiracije nisu dobro prošle u navedenim zemljama i na kraju takve zastave neće biti dozvoljene na stadionima pod okriljem UEFA-e.

UEFA has decided that it is not an extremist symbol and will overrule the decision of the MLSZ,

which banned the use of Greater Hungary symbols during matches.

Thanks, but it was the minimum.

