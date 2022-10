SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATI KONAČNO DOBIVAJU SVOJE ZBOG USTAŠA!’: ‘Neviđeni skandal nije mogao proći nezapaženo, izbacuju ih!’

Lijepa priča Sydney Uniteda 58, kluba hrvatskih navijača u Australiji, imala je i ružan nastavak zbog incidenta i kazne poslije finalne utakmice tamošnjeg kupa protiv favoriziranog Macarthura, koji je slavio s 2:0. Odjeknuli su uzvici među kojima se čulo i ‘za dom spremni’, bilo je i uzdignutih ruku u znak pozdrava, a nakon što je jedan navijač poslije svega dobio doživotnu zabranu ulaska na stadion, ono što se dogodilo dobilo je odjek i u srpskim medijima.

Portal Kurir, tako, piše u reakciji australskih vlasti, opisujući što se dogodilo. ‘Pljušte kazne zbog naci pozdrava, Hrvat izbačen doživotno sa stadiona: Australci se počeli obračunavati s ustaštvom!’, stoji u naslovu, s dodatkom da je čovjeka o kojem se piše kazna pogodila zbog salutiranja desnicom. Kurir dodaje i da se moglo čuti uzvikivanje ‘za dom spremni’.

A "Za dom spremni" call and response has really topped tonight off. #AustraliaCupFinal pic.twitter.com/aqMGVXe0nZ





— Luke (@Boycey1105) October 1, 2022