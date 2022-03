SRPSKI MEDIJI: ‘OVAKAV DEBAKL SE NE PAMTI’: Totalni očaj susjeda nakon velike katastrofe

Nije to bila večer za pamćenje u susjedstvu. Crvena Zvezda pala je 3:0 u prvoj utakmici osmine finala Europske lige, a Partizan je primio pet komada u Beogradu…

“Potpuni debakl Partizana”, samo su neki od naslova dan nakon utakmice.

“Crno-bijeli su vodili dva puta, ali onda se dogodilo nešto neobjašnjivo”, analiziraju srpski mediji veliki pad beogradskog kluba.

Feyenoord ima golemu prednost uoči uzvrata za sedam dana, baš kao i Glasgow Rangers, a koji je 3:0 potukao Crvenu zvezdu.

“Ovakav kaos Zvezda nikad nije doživjela. Primila tri gola, tri joj gola poništena, a i promašen penal!”, žestoki su kritičari na nastup bivšeg europskog prvaka.

Inače, priča se o još jednom detalju, ali nakon utakmice.

Po završetku utakmice izostao je tradicionalni i sportski pozdrav trenera. Naime, trener Rangersa i bivši igrač Barcelone i Arsenala Giovanni van Bronckhorst došao je na mjesto predviđeno za susret trenera, a onda bezuspješno pokušavao naći Zvezdinog stratega Dejana Stankovića.

Stanković je, pretpostavlja se, previše razočaran, produžio u svlačionicu bez pozdrava i tako ostavio Nizozemca u čudu.

U svakom slučaju, nije to bila večer za pamćenje kod susjeda…

Gio van Bronckhorst and Rangers get Red Star handshake ‘snub’ as Ibrox boss left baffled by Dejan Stankovic storm offhttps://t.co/Loubkzt82l pic.twitter.com/5QMazP952J

— Daily Record Sport (@Record_Sport) March 10, 2022