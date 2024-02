Srpski mediji o velesili Hrvatskoj: ‘Gruva se u Bečeju, slavi se hrvatska pobjeda, nitko im nije ravan’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hrvatska je prvak svijeta. Lijepo zvuči, opet, po treći put. Ako je netko sumnjao, Hrvatska je vaterpolska velesila… Dakako, brojne su reakcije nakon naslova. Slavilo se u Hrvatskoj, ali i u regiji, barem sudeći prema napisanom u komentarima. Pa i u Vojvodini se pucalo zbog Hrvatske, tako barem pišu.

“Čestitam Hrvatskoj na novom naslovu svjetskog prvaka. Igrali ste hrabro do samog kraja, a u penalima vam nema ravne nacije. To ste već mnogo puta dokazali.”, samo je jedan od zanimljivijih komentara.

“Dominiraju Hrvati vaterpolom, srebro i zlato u samo mjesec dana, svaka čast”, “Nogometna velesila, vaterpolska velesila”,

“U Bečeju gruva, slavi se pobjeda”, samo su neki od zanimljivijih komentara.

Puno je komentara

“Velika borba i veliko finale, a Hrvati uvijek bolji kad je najvažnije”, “Komšije, čestitam”, “Dva finala u mjesec dana, svaka čast”, pišu susjedi na B92.

Neki su zaključili i ovo: “Bravo, Hrvatska je sportska nacija broj 1 u Europi”, “Zasluženo Hrvati šampioni svijeta, odigrali najhrabrije kad je bilo najvažnije”.

Dakako, izbornik je bio jako emotivan nakon zlata. Završio je u bazenu, što je već i tradicija: “Hvala Bogu da je završilo ovako. Mislim da smo odigrali jednu vitešku utakmicu, borili se kao lavovi. Protiv protivnika koji je odigrao sjajnu utakmicu, možda i najbolju od kada ja pratim Talijane. Mislim da smo napravili veliku stvar. Da nam je netko rekao da ćemo igrati dva finala i postati svjetski prvaci, mislim da nitko ne bi vjerovao. Još nisam ni svjestan svega” rekao je Tucak.

Veliko slavlje

Zatim je dodao: “U Budimpešti je bio prvi svjetski naslov, ali ovaj je bio s jednom novom ekipom koja je formirana prije dvije godine. Sjećam se riječi mnogih ljudi koji su rekli da nas čekaju teški dani. U dvije godine smo postali europski i svjetski prvaci. Ovo mi je životna matura, oformiti ekipu i doći do svjetskog i europskog naslova.”









Pohvalio je svoje igrače: “Ova reprezentacija nikada nije pala moralom, željom i voljom. Nekad te peterci nagrade, nekad ne. Ponovno je Mate Anić obranio. Presretan sam što je ovaj puta rulet otišao na našu stranu. Ponajviše sam sretan zbog dečkiju.”

Za kraj osvrnuo se na Pariz: “Moja životna želja je olimpijsko zlato. Dok ga ne budem imao u svojim vitrinama neću biti miran. Nadam se da će to zlato doći s Hrvatskom. Imamo jednu nevjerojatnu kemiju. Nedavno su mi ugradili stent pa sam im rekao da me ne bacaju u bazen, ali me Fatović svejedno bacio. Možda me se želi riješiti. Olimpijske igre su moj san.”