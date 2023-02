SRPSKI MEDIJI: ‘NAJBOLJI HRVATSKI TENISAČ ZOVE SRBINA U POMOĆ’! Regionalna teniska suradnja u punom zamahu

Hrvatski tenisač Borna Ćorić odlučio je napraviti promjenu u svom stručnom timu kako bi se što prije vratio u vrh svjetskog tenisa, a Hrvat se odlučio za suradnju s poznatim srpskim tenisačem Jankom Tipsarevićem.

Tipsarević je otvorio svoju tenisku akademiju, pod koju će sad spadati i Borna, a kod srpskog trenera još su radili i Mate Pavić, Filip Krajinović, Lasla Đere i drugi.

Izgleda kako regionalna suradnja u tenisu između Hrvatske i Srbije cvate u punom cvatu pa se čovjek ponekad zapita zašto svi ne možemo tako lijepo surađivati.

🇷🇸 Janko Tipsarevic has announced he will retire from professional tennis at the end of this year.

Congratulations on a great career, @TipsarevicJanko 👏 pic.twitter.com/I2sa9mNkLS

— ATP Tour (@atptour) August 20, 2019