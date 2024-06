Srpski mediji luduju: Tvrde kako bi Piksija na klupi ‘Orlova’ mogao zamijeniti bivši svjetski prvak

Srpska javnost nekako je puno teže podnijela ispadanje njihove reprezentacije s Europskog prvenstva u Njemačkoj, no čini se kako Srbe više boli sama prezentacija njihovih igrača, nego samo ispadanje iz turnira na kraju grupne faze natjecanja.

Srbija je zaista loše igrala na cijelom prvenstvu, isto joj se dogodilo i prije dvije godine u Katru, a iako nije bilo ljubavnih skandala, Piksi i reprezentativci izgleda kako nisu bili na istoj valnoj duljini, što se potvrđuje pričama o pobuni srpskih senatora protiv izbornika.

Stojković još nije bio niti sletio u Srbiju, a već su ga tamošnji mediji razriješili izborničke stolice, a sad ga pokušavaju i olakšati za milijun eura, koje po ugovoru ima pravo Piksi, u slučaju prijevremenog otkaza i pišu o mogućim nasljednicima Dragana Stojkovića na klupi Srbije.

