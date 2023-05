SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATSKI NOGOMETAŠ SRUŠIO AVION JNA’! ‘Tuđman mu je dao orden, pucao je’!

Uskoro će sudar Šibenika i Hajduka, s finalom Kupa Hrvatske završit će HNL uzbuđenja ove sezone, a jedan intervju neočekivano je “uzburkao duhove” i s druge strane granice.

Goran Pauk, danas 61-godišnjak, igrao je za oba ta kluba, a zanimljivo bio je i župan Šibensko-kninske županije.

Heroj Domovinskog rata, čuven i po blistavoj akciji rušenja neprijateljskih aviona, poznatoj po onoj "oba su pala".





Prisjetio se rata

Dogodilo se to 16. rujna 1991. godine, a to je sad tema i srpskih medija…

“Hrvatski nogometaš srušio avion JNA!?”, piše Mondo i dodaje u naslovu:

“Tuđman mu je dao orden! U Splitu je čuvao Mrkelu, pa pucao oko Šibenika”.

Citirali su intervju koji je objavio Večernji list, a u kojem je Goran govorio o ratnim uspomenama:

“Sto posto si siguran jedino kada vidiš da je pao, a mi to sa Zvečeva nismo vidjeli. Mi smo vidjeli prvi avion koji pada, i to je avion koji je srušio Neven Livaić “strelom”, a tek sutradan ujutro došao nam je zapovjednik i kazao da je pao i onaj drugi”., rekao je dodaje:

"To je saznao sistemom veze, tako da se to poklapa s onim što je vikao pokojni Filip Gaćina. Navodno je pao u more negdje tamo prema Žirju, ali meni je to sve skupa neprovjereno."









Osjećaj je bio neopisiv:

“U stvari, nije to bilo veselje i sreća što sam ga ja srušio, nego u tome što smo mi čuli zvuk aviona, izašli na top, stavili ga u borbeni položaj, upalili motor i pucali na njega. Bez da smo trepnuli, a mogao nas je pokositi odozgo u sekundi. Ustvari, pokušao je, ali nije pucao na nas, nego na još jednoga našega vojnika sa “strelom” koji se nalazio pedesetak metara od nas. On se snašao, odbacio je “strelu”, bacio se u stranu i, hvala Bogu, sačuvao živu glavu”.

U svakom slučaju, intervju koji se prepričava i s onu stranu Dunava…