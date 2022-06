SRPSKI MEDIJI: ‘HRVATI SE KAJU ŠTO NISU PREPOZNALI SRBINA’: ‘A sad je sa srpskom reprezentacijom napravio totalno čudo’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Mladi igrači uvijek izazivaju posebnu pozornost, uostalom tržište takvih igrača nerijetko je najviše spominjano, ne bez razloga, jer granice se sve više pomiču…

Na primjeru našeg Gvardiola vidjeli smo kako igrač može brzo doći do jakog inozemnog angažmana, reprezentacije, a ubrzo i do same elite. I takav put sigurno svi žele slijediti, pa i Đuro Đulio Đekić, Srbin koji je ponikao u Dinamu, a sad nastupa za Lokomotivu.

Iskoristio je svoje pravo i izabrao reprezentaciju Srbije, jer ga Hrvatska nije niti zvala. Danas je tema srpskih medija…





Hrvatska ga nije prepoznala

“Hrvati se kaju, nisu ga zvali, a sad je sa Srbijom napravio čudo”, donosi priču Mondo.

“Brz kao munja, voli driblati, čekamo ga u A selekciji”, dodaje taj popularni portal.

Naime, reakcije su to na intervju koji je dao za Jutarnji list.

“Prije dvije godine prišao mi je Mirko Bunjevčević koji je bio izbornik kadeta i pitao me želim li igrati za Srbiju. Kako me nitko nije zvao u hrvatske selekcije, prihvatio sam poziv”, otkrio je.

Definitivno nije pogriješio u izboru, jer se okitio broncom na Euru. I upravo je u susretu protiv Nizozemske odlično parirao brzinom, te da je riječ o jako perspektivnom nogometašu…