SRPSKI MEDIJI: ‘HRVAT OKUPLJA SRBE OKO SEBE’! ‘Pola Piksijeve reprezentacije igrat će za njegovu momčad’

Ivan Ilić mogao bi uskoro potpisati za Torino. Vijest je to o kojoj pišu srpski mediji, ali imaju i nastavak priče.

Naime, samo je jedan od srpskih nogometaša koji bi se tamo mogao naći, jer ih ima već dosta. Dres Bikova nose Vanja Milinković Savić, Saša Lukić i Nemanja Radonjić.

Talijanski mediji također pišu o ovom potencijalnom transferu i istiću da bi za nogometaša iz Niša Torino mogao istresti 15 milijuna eura.

“Njegova plaća mogla bi iznositi 1,2 milijuna eura po sezoni”, piše isti izvor.

Ilić je nedavno bio član reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu u Katru, poznato je već da nisu prošli skupinu.

Ivan #Ilic is one step away to #Torino from #Verona for €15M. Agreed personal terms for a contract until 2027 (€1,2M/year). #transfers https://t.co/P8JF6Bc8az

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2023