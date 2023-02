SRPSKI MEDIJI: ‘HRVAT IZ BEOGRADA RASTURA’! ‘Molio šefa da ga pusti s posla, a ovaj napravio senzaciju’!

Matija Pecotić glavna je teniska vijest. Hrvat je u 33. godini života prvi put izborio nastup na ATP-u i to kao 784. igrač svijeta. U prvom kolu je zatim napravio senzaciju i izbacio nekadašnjeg 8. igrača svijeta Jacka Socka.

O njemu pišu i Srbi jer je Pecotić rođen u Beogradu: “Pecotić je rođen u Beogradu, ali je s tri godine s obitelji se preselio na Maltu gdje je započeo svoje prve teniske korake” piše Kurir.

Pecotić se školovao na Havardu kojeg je i završio, a za vrijeme studija bio je jedan od najboljih sveučilišnih igrača u Americi. Međutim njegov razvoj prekinula je infekcija koja se dogodila nakon bruha.

Kada je shvatio da neće ipak moći do kraja razviti karijeru odlučio se posvetiti biznisu te je počeo raditi s nekretninama te je ubrzo postao i direktor jedne takve firme.

Never give up on your dreams 🙌

At age 33, world No. 784 Matija Pecotic tallies his first career ATP Tour win in his debut, overcoming former Top 10 player Jack Sock 4-6 6-2 6-2.@DelrayBeachOpen | #DBOpen pic.twitter.com/mcsHYovrXQ

— ATP Tour (@atptour) February 15, 2023