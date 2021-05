SRPSKI MEDIJI GORE: Susjedi vjeruju kako se Juve odlučio za njega

Pirlo je po svemu sudeći bivši u Juventusu, a na “Čizmi” se već danima mediji bave tko će naslijediti Andrea na najužarenijoj klupi talijanskog nogometa.

Jučer je plasirana informacija kako je Allegri na pragu preuzimanja Juvea na kraju sezone, mada se često i špekulira s imenom Igora Tudora koji očito nekako figurira u kombinacijama “Stare dame.”

Isto tako u kombinacijama je i Zidane, no Francuz je dao odbijenicu Juveu pošto želi ostati u Realu, dok Allegri nema želju vratiti se u Serie A.

Odlični rezultati

No danas je pravo ludilo zavladalo na Apeninima, ali i u Srbiji, kada je došla informacija kako je Juventus u pregovorima s poznatim srpskim trenerom.

Kako donosi Corriere dello Sport, čelnici Juventusa krenuti će u pregovore s trenerom Bologne Sinišom Mihajlovićem, koji po njima radi jako dobar posao u tom talijanskom prvoligašu.

Naravno nakon te informacije zavladalo je pravo ludilo u susjedstvu, te su više manje svi mediji moguć početak pregovora između kluba i trenera već plasirali pod naslovom “Miha trenira Ronalda” i slično.

Pirlo is confirmed until the end of the season. Zidane is the dream for the next season, Inzaghi, Gattuso & Mihajlovic are possible options, it all depends on the CL. (Corsport) pic.twitter.com/gbOTgIJi7z









— Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) May 11, 2021