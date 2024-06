Srpski komentator zagrmio na televiziji: ‘Piksi, ma jel ti pratiš kako se Dalić obratio Hrvatskoj?’

Autor: P.V.

Hrvatska se oprostila nesretnim golom u posljednjim sekundama ogleda s Talijanima, a Srbija nije briljirala u svojoj skupini sa Slovenijom, Danskom i Engleskom. Jedan zanimljiv komentar ostavio je Rade Bogdanović, koji je poslao poruku…

Naime, prozvao je srpskog izbornika Dragana Stojkovića Piksija. On je ispao s Eura kao posljednji u skupini jer je u konkurenciji Engleske, Danske i Slovenije osvojio dva boda:

“Najiskrenije bih volio ako može da RTS s urednikom dogovori dolazak izbornika Srbije u studio, ovdje da pričamo u korektnom, ljudskom, demokratskom tonu, kao što je naša zemlja, kao što su naši ljudi. Sjajan primjer je bio Dalić, izbornik Hrvatske, koji je došao u studio i sat i pol vremena pričao o svim temama.”, rekao je i dodaje:

Želi ga u studiju

“Ma ja bih bio prezadovoljan kada bi nam glavni i odgovorni urednik to omogućio. Ovdje ima jedna dobra priča, jer mi smo demokratska zemlja, a pogotovo nogometna tema, ništa ne bi bilo ljepše… A i da upoznam Piksija… Ja ga nikad nisam upoznao”, rekao je Bogdanović.

Inače, progonizrao je sudbinu danskog izbornika: “Danci će se sa svojim izbornikom pozdraviti u ponedjeljak. Mislim da će on sam podnijeti ostavku. Realno, četiri godine nema pobjedu na Europskom, Svjetskom prvenstvu… To ozbiljni savezi ne trpe, oni to sijeku odmah”, zaključio je.