SRPSKI IZBORNIK IZNENADIO SRPSKU JAVNOST: ‘Dugujem ispriku cijeloj naciji zbog nastupa u Katru’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred nama je reprezentativna pauza u kojoj će se nacije prvi put okupiti nakon Svjetskog u Katru. I dok su neki poput nas sretni svojim predstavama, Srbija je pustinju napustila s velikim razočarenjem.

Svjestan je toga i izbornik Dragan Stojković Piksi koji je današnju press konferenciju započeo s isprikom: “Dugujem, ali dugujem, ispriku naciji zbog očekivanja koja su bila prenaglašena i dugujem ispriku svima koji su bili u Dohi i uz nas. Pružali su nam podršku, ali smo razočarali.”

Zatim je nastavio: “Ove kvalifikacije za EP bi trebalo da povrate ponovo ugled i reputaciju koju smo stvarali dvijee godine. Smatram da moramo biti spremni na to da će svaka utakmica u kvalifikacijama predstavljati finale i tako ćemo na njih gledati.”





Teška grupa

Srpski savez dobio je novog predsjednika, legendu Crvene zvezde Dragana Džajića: “Mislim da je dobro da se stvorilo rukovodstvo i da ćemo imati stabilnu situaciju da se zna tko je predsjednik, generalni sekretar, direktor… Što se tiče mog odnosa sa Džajićem, tu nema problema, bar sa moje strane, nikad nismo bili u svađi, ali nismo bili u komunikaciji. ”

Srbija je u skupini s Crnom Gorom, a tu bi se moglo dogoditi i štošta van terena: “Mi ćemo tu utakmicu gledati na sportski način i to je samo još jedna utakmica u nizu koja nas čeka u kvalifikacijama i tu se priča završava. Kako je tko gleda, ne znam… Igraju 22 igrača na terenu i to je sigurno, a to je ono što mene zanima.”

Srbija se nalazi u skupini sa susjedima: Crnom Gorom, Mađarskom te Bugarskom. Na jedino duže putovanje “orlovi” će morati skoknuti do Litve. Na otvaranju ih čeka domaća utakmica s Litvom, a zatim vruće gostovanje protiv Crne Gore.