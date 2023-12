Srpski general uništio je karijeru poznatom Hrvatu jer se nije ‘dovoljno zalagao’ za Jugoslaviju

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jedan od naših najvećih tenisača koji je još 1962. godine bio u finalu parova Wimbledona s Nikolim Pilićem, Boro Jovanović napustio nas je u 84. godini. Red je prisjetiti se njegovog djela a i zgoda koje je doslovce preživio.

Boro se rodio u Zagrebu 21. 10. 1939. godine. Bio je jedan od onih zaslužni sportaša bivše Jugoslavije, ali ista ta Jugoslavija dobro mu je napakostila na kraju karijere. Vrhunski tenisač s fakultetskom diplomom (s Filozofskog fakulteta).

Ovako je govorio…

S Pilićem čuda radio

“Počeo sam igrati kao klinac na ulici s drvenim reketom, i jednog dana 1952. godine otišao sam na Šalatu želeći igrati na pravom igralištu i s pravim reketom. U klubu je bilo nekoliko starih rashodovanih reketa, prijavili su me za pionirsko prvenstvo Zagreba i došao sam do završnice. No izgubio sam finalni susret i bio razočaran. Tješio me jedan funkcionar: “Mali crni, nemoj plakati, bit ćeš ti bolji igrač”.

Od tada sam stalno dolazio na klupske terene ZTK-a na Šalati, prethodnika kluba “Medveščak”. Osvojio sam pionirsko prvenstvo države 1953. i 1954, više puta omladinsko prvenstvo Hrvatske i Jugoslavije, seniorsko Prvenstvo Zagreba 1956, a onda je došao nastup u omladinskoj reprezentaciji u Galea cupu”.

Počeo ga je trenirati Josip Palada, a savjete mu je kasnije davao i Predrag Brixy.

Odličan u parovima

Prvi internacionalni uspjeh Bore Jovanovića bila je pobjeda protiv Španjolca Santane u Portschahu, a odmah zatim u Vichyju gdje je pobijedio Nijemca Bungerta. Slijedi debi u Wimbledonu 1959. i uspjeh nad Mađarom Gulyasom, zatim prvi nastup u Davis cupu i to u rodnom gradu protiv Danaca.









“Sjećam se dobro onog prijelaza iz 1959. u 1960. godinu, jer sam tada mnogo radio na svojoj fizičkoj spremi”.

“Ruke su poplavile od zime, jedva sam držao reket, ali sam neumorno vježbao i vježbao. Igrali smo vani na otvorenom kraj gimnazije u Kušlanovoj ulici! Naša generacija je bila hendikepirana, kao uostalom i naši veliki prethodnici, jer nije bilo zimskih dvorana prilagođenih za teniski trening, pa smo se snalazili kako smo znali”.

Problemi s vlastima

Osim najvećeg uspjeha u Wimbledonu, tandem Jovanović-Pilić postigao je još niz vrijednih uspjeha u parovima. Naši reprezentativci osvojili su dvoransko prvenstvo SAD u Brooklinu (1962), prvenstvo Engleske u Londonu, München, Mediteranske igre u Napulju 1963. Boro je s Nikolom bio četverostruki Međunarodni prvak Jugoslavije (1961, 1962, 1963, 1964), zatim šest puta prvak države (1961—1966) s Nikolom, i jednom, 1958, s P. Brixvjem.









Od stranih partnera Boro je, među ostalima, igrao s Pietrangelijem, s kojim je osvojio prvo mjesto u Kielu 1960, dok je s Hewittom osvojio svoj zadnji međunarodni turnir — bilo je to na Međunarodnom prvenstvu Austrije 1975. u Beču.

U neposrednoj blizini terena gdje je prvi put igrao tenis, nalazio se godinama Jovanovićev popularni “kafić” nad čijim ulaznim vratima su svjetlucala neonska slova “Match-ball”. Mnogo puta u svojoj karijeri Bori je jače zaigralo srce prilikom sučevog uzvikivanja ovih dviju sudbonosnih riječi, namijenjenih Borinom protivniku ili njemu samom…

No, imao je Jovanović u bivšoj državi i političkih problema, i to ne tako malih. Njegove rečenice koje je kasnije davao u medijima neovisne Hrvatske bile su zastrašujuće:

“Sjećam se tko mi je uništio karijeru pod istina moje starije dane. On, general Dušan Korać, tadašnji predsjednik Teniskog saveza Jugoslavije. Stalno su predsjednici bili generali, iako nisu imali blage veze o tenisu. Zbog njega sam 1974. i završio karijeru iako sam planirao još koju godinu igrati”, rekao je u jednom intervjuu za Večernji list.

“Mi smo te godine igrali u Donjecku sa Sovjetskim savezom i ja sam molio da me izostave jer imali su Pilića i Franulovića, a ja nisam bio u formi jer mjesec dana nisam ni igrao ni trenirao. No oni su mi zaprijetili da će me kazniti, pa sam ja ipak otišao. I dogodilo se da se Franulović ozlijedio na treningu, pa nije bilo drugog igrača osim mene. I sad sam ja onakav kakav sam bio morao igrati, pa sam od svega napravio sprdačinu. Izgubili smo taj meč od Sovjeta, za njih je igrao Metreveli i ne znam tko još, a kad smo se vratili, morao sam na disciplinski sud u Beogradu”.

Tek je slijedilo najgore:

“Optužili su me da se nisam dovoljno trsio za reprezentaciju i još mi prišili da sam bio ‘protiv bratskog sovjetskog naroda’, takva je formulacija bila. Odrezali su mi šest mjeseci zabrane igranja u inozemstvu, a ja sam, kako sam imao 35 godina, zbog te kazne i cijelog tog cirkusa s generalima i Beogradom odlučio završiti karijeru”.

Boro Jovanović nije mogao doći k sebi zbog licemjerja tog generala:

“Najogavnije mi je bilo to što me on pozvao u Beograd, saslušao me, i rekao mi da shvaća zbog čega sam došao u sukob s izbornikom Wurthom, ali da ne moram ništa brinuti. Mislio sam da je cijela stvar izglađena. Međutim, nakon nekoliko dana u novinama sam pročitao da sam kažnjen sa šest mjeseci. To me najviše razbjesnilo i povrijedilo, bila je to kulminacija lošeg odnosa TSJ-a prema nama igračima. Zamislite da netko danas Čiliću i Ćoriću naredi da moraju igrati Davisov kup, pa turnir u Umagu i u Zagrebu dok je postojao, pa državno prvenstvo, Mediteranske igre, Univerzijadu”.

Istinska legenda hrvatskog sporta, počivao u miru, nezaboravni Boro…