SRPSKI DVOJAC NAPRAVIO SKANDAL U ITALIJI! Zaigrali se na društvenim mrežama pa se javno ispričavali

Nekad najskuplji igrač iz Srbije i suigrač našeg Modrića u Realu, Luka Jović pokušava oživjeti karijeru u Fiorentini, no nakon zadnjeg nepromišljenog ekscesa, vjerojatno će se naći opet u problemu.

Naime, Jović i njegov suigrač iz Fiorentine, bek Aleksa Terzić, naljutili su se na trenera Viola Vicenza Italiana, jer nisu igrali od početka u polufinalu Konferencijske lige protiv Basela, u kojoj je Fiorentina poražena 2:1.

Tako je srpski dvojac na jednoj fan stranici Luke Jovića naišao na komentar u kojem se kritizira trener Fiorentine i taktika Italiana za utakmicu protiv Basela, te su objavu odlučili podijeliti na svojim stranicama na društvenoj mreži, što nije promaklo njihovom poslodavcu.

Italiano just couldn’t see the vision.

Should’ve kept the same eleven as in the Napoli game. They put up a good performance. Luka and Terzic looked very sharp and it was a mistake to bench both. You keep rotating, and you keep losing. Stick with a strong eleven my man. pic.twitter.com/LUoEfDTd7u

— Luka Jović (@TeamJovic) May 11, 2023