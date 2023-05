SRPSKA LIJEČNICA JE NAPRAVILA ČUDO! Trener Reala priopćio odlične vijesti oko Modrića

Stanje ozljede kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i igrača Reala, jako je zabrinulo sve u Kraljevskom klubu, a početne prognoze bile su kako će Luka Modrić pauzirati oko dva tjedna i propustiti dvije važne utakmice za klub.

Tako je Ancelotti bio pomalo depresivan kada je morao reći kako će Real Madrid morati bez luke u finalu kupa kralja protiv Osasune i u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Podsjetimo, Luka je ozlijedio bedreni mišić tijekom utakmice protiv Girone u prvenstvu, a prve procjene bile su kako će izbivati oko dva tjedna.

Luka Modric’s past week:

• Tuesday: Injured vs Girona.

• Thursday: Hamstring injury confirmed.

• Weekend: Upset for missing crucial games, he flew to meet a specialist in Belgrade & started recovery.

• Today: Ancelotti confirms that he could be ready for Saturday’s Final. pic.twitter.com/uJSeg3k9Nj

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 1, 2023