Srpska agresija prekinula je njegov uzlet: Ali onda je sve šokirao u drugoj državi, otimali su se za njega

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kada jedan igrač iz mostarskog Veleža završi u španjolskoj Barceloni – mora da je riječ o sjajnoj i igračkoj i ljudskoj osobnosti. Upravo je i tako. Ovo je priča o Mehi Kodri, rođenom 12. siječnja 1967. godine u Mostaru. I on je tema našeg feljtona…

Pakleni igrač! Kodro je karijeru počeo u Veležu 1985. godine. U Veležu ga je, kao mladog nogometaša, afirmirao Salem Halihodžić. Prvi ugovor potpisao je sa Veležom koji je tada s klupe vodio Duško Bajević, a prvi gol kao profesionalac postigao je u Sarajevu, 1985. godine, u utakmici koja je završila 2:2.

Godinu kasnije osvojio je kup Jugoslavije sa Veležom. U finalu s 3:2 u sjajnoj utakmici protiv zagrebačkog Dinama.





Kodro i njegova karijera

Nakon dobrih igara slijedio je poziv u reprezentaciju Jugoslavije za koju je odigrao ipak samo dvije utakmice. Ivica Osim u njemu je prepoznao golgetera, ali je rat prekinuo njegovu reprezentativnu karijeru. Neposredno prije rat u Bosni i Hercegovini, Meho Kodro odlazi u španjolski Real Sociedad gdje je postigao čak 73 gola u 129 ligaških utakmica.

Kako mu je reputacija u Primeri rasla, tako je postepeno privlačio pažnju velikih klubova. U sezoni 1995/96 Johann Cruyff ga dovodi u Barcelonu gdje je zbog nekoliko ozljeda postigao samo 9 golova u 32 utakmice. Ostat će upamćena njegova dva pogotka 10. veljače 1995. godine u pobjedi od 3:0 protiv Reala iz Madrida. K tome, 1996. godine je s Barcelonom bio osvajač španjolskog super kupa.

Kako je uopće stigao u veliku Barcelonu? Meho Kodro je objašnjavao:

“Pozvao me čuveni Carlos Rexach koji je u to vrijeme bio pomoćnik Cruyffu, ja sam njemu rekao – redu. Ali, volio bih čuti Johana jer nekako nisam vjerovao da se to događa. I onda me je nazvao Cruyff i rekao kako on pravi novu ekipu, kako u njegovim planovima računa na mene, kako želi da igram za Barcelonu i upitao me što ja mislim o tome. Zove te Cruyff, Barcelona, što ću misliti u tom trenutku. Netko zbog koga sam se počeo baviti nogometom, koga sam kao dječak od nekih sedam godina gledao kako igra, koji mi je nekako bio uzor, ono zamišljaš da igraš kao Cruyff te zove na telefon. Ja uvijek kažem da je to jedan od detalja koji su obilježili moju karijeru.”

Krajem sezone napušta Barcelonu zbog ozljeda i pridružuje se klubu Tenerifama, gdje je ostao sljedeće tri sezone. Tu se djelimično vratio u formu gdje je u ukupno 72 utakmice postigao 18 golova.









Kodro u sezoni 1999/00 stiže u Deportivo Alaves i postiže pet golova u 30 utakmica. Nakon toga odlazi u Izrael gdje igra za Maccabi Tel Aviv F.C. do 2002. godine. U Tel Avivu je i 2002. godine završio karijeru.

Na 263 utakmice u španjolskoj Primera ligi postigao je 105 golova.









Tijekom svoje karijere uvijek je rado prihvaćao da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ali je odigrao samo 13 utakmica i postigao tri gola. Bio je prvi kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine u meču protiv Fortune iz Duesseldorfa, koji je odigran 1995. godine.

Kasnije je postqo pomoćni trener Baqeru u Real Sociedadu 2006. godine nakon što je prethodno radio u mlađim selekcijama.

Sin Mehe Kodre, Kenan Kodro, je također bio vrstan napadač po ugledu na oca. Igrao je u mlađim kategorijama Real Sociedada i u travnju 2007. godine boravio je na probi u Liverpoolu. Od 5. siječnja 2008. Meho Kodro izabran je za novog izbornika nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Bio je izbornik nogometne reprezentacije BiH u prvoj polovici 2008. godine, debitirao je porazom 0:3 protiv Japana, a nakon samo šest mjeseci dobio je otkaz…