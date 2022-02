SRNA SE DOKOPAO MAĐARSKE: Podijelio video snimku na svom profilu, sve pozdravio i odjednom je snimka nestala!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna napustio je Kijev. On je u Kijevu obavlljao dužnost sportskog direktora Šahtara. Uspio je doći do Mađarske zajedno s dva fizioterapeuta, Hrvata, koji su s njim radili i Šahtaru, Bojanom Radanovićem i Igorom Grškovićem

Srna je tu informaciju o dolasku u Mađarsku objavio putem društvenih mređa, točnije – instagrama. S video snimkom. Na kojoj je govorio:

„Dragi prijatelji, dragi Hrvati, hvala vam svima na podršci. Ja sam u Mađarskoj. Hvala vam puno i molite se za Ukrajinu.” No, potom se dogodilo nešto iznenađujuće, poslije par minuta nakon objave video je izbrisan s njegovog profila.

Još jučer za Hrvatsku televiziju Darijo Srna je govorio:

“Samo da prijeđem granicu, da dođem do neke granice Europske unije i da uđem ‘svoj na svome’ jer ovo jednostavno nema smisla za nikoga. Ovo su takvi stresovi i takvi šokovi da ne znam što da vam kažem. Teška je ovo situacija. Dva dana smo već u skloništu, izađemo tu i tamo, odem kući po neke stvari pa se vratim jer je to blizu. Jako sam žalostan, situacija nije dobra. Ukrajinci su divni ljudi. Imaju veliko srce, zaslužuju mir”!