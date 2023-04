SRETNA VIJEST ZA HRVATE, EVO GDJE GLEDATI BABIĆEV NAJVEĆI MEČ! Ovo je dugo čekao, napada naslov: ‘Spreman sam za najbolju borbu’

Autor: Ivor Krapac

Nakon što se ranije u profesionalnim vodama probijao kao teškaš, Alen Babić spreman je za najveći izazov u karijeri. Hrvatskog boksača večeras čeka borba za naslov svjetskog prvaka u kategoriji ‘bridgerweight’, u prilici do koje je došlo nakon što je WBC odlučio da će se za titulu koja je sada bez vlasnika Babić boriti s Poljakom Lukaszom Rozanskim.

Susret 32-godišnjeg Hrvata i pet godina starijeg poljskog boksača dogodit će se na domaćem terenu Rozanskog, u G2A Areni u predgrađu Rzeszowa. Babić se nada da će se čuti i njegovi navijači, a raspored mečeva na ovoj priredbi je takav da bi se ono glavno, njegova borba s Rozanskim, trebalo dogoditi tek večeras oko ponoći.

Nakon što je do sada u profesionalnoj karijeri imao 11 pobjeda u isto toliko mečeva, 32-godišnji Hrvat ide i po svoj najveći uspjeh. Korak je do svjetske titule kojoj se u ‘bridgeru’ ranije približio osvajanjem WBC ‘Silver’ naslova, do kojeg je došao pobjedom nad još jednim poljskim protivnikom, Adamom Balskim, lani u Engleskoj.





Što Babić očekuje?

U najavi meča na konferenciji za novinare, Babić je približio dio svojih očekivanja od večerašnjeg meča.

“On neće stati, neće se predati i neće napraviti korak unatrag, a i ja sam takav. Zbog toga nitko ne očekuje da će ova borba ići do kraja. Obojica smo nasilnici, bit će to okršaj dvojice nasilnika”, opisao je 32-godišnji Hrvat.

“Probat ću boksati, bolji sam boksač, to govorim iz svog amaterskog iskustva. Borio sam se na Europskom prvenstvu, imao sam puno međunarodnih mečeva”, dodao je Babić.

Ako ode do svih 12 rundi, hrvatski boksač istaknuo je da je spreman i za to. Nije skrivao koliko puno mu ovo znači i koliko je dobro pripremljen za večerašnji izazov.

“Spreman sam za najbolju borbu u svojem životu. Svih 11 dosadašnjih bilo je ludo, u ovoj se nadam biti 12 puta bolji nego u ranijima”, zaključio je Babić.









Veliki izazov čeka, a za hrvatske ljubitelje boksa sjajna je vijest da će ovaj meč biti dostupan širokom gledateljstvu s obzirom na to da će biti u programu RTL-a.

Boksačka večer će u prijenosu početi u 22:30 sati. Očekuje se da će Babić i Rozanski doći na red oko sat i pol nakon toga.

Nakon što uđu u ring, krenut će okršaj boksača koji su u profesionalnim vodama još uvijek bez poraza. Babić je u svojih 11 dosadašnjih pobjeda imao 10 slavlja prekidom meča, a i Rozanski je za sada stopostotan, s 14 pobjeda u isto toliko mečeva, uz 13 prekida borbi.