SRBIN ŠOKIRAO ODLUKOM: Bivši kapetan ‘Orlova’ pred krajem karijere?

Iako se spominjao u kontekstu dolaska u Crvenu zvezdu još ljetos, pa ga se potom pričalo o njegovom odlasku u Tursku, bivši reprezentativac i kapetan Srbije, Aleksandar Kolarov, na pragu je prekida duge i uspješne karijere.

Naime kako piše talijanski “Corriere dello Sport”, Kolarov je blizu odluke okončanja karijere zbog zdravstvenih problema, a primarno mu probleme zadaje ozljeda leđa, zbog kojih je bio i na operaciji.

Igrač Intera ima ugovor do kraja sezone, ali već godinu i pol igra daleko izvan forme i nije puno igrao niti prošle godine pod Conteom, a niti Inzaghijev dolazak nije puno toga promijenio.

Svi zadovoljni

Pisalo se kako je Kolarov pred otkazom u Interu, no čini se kako će odlični defenzivac ipak “objesiti kopačke o klin”, a tom situacijom čini se kako će svi biti zadovoljni.

Kolarov je bio junior Crvene zvezde, a profesionalnu karijeru počeo je u Čukaričkom. Potom igrao za OFK Beograd, da bi potom u milijunskom transferu stigao u Lazio 2007. godine. Nakon tri sjajne sezone kupio ga je Manchester City gdje je ostao sedam godina, da bi se vratio u Italiju ali u Romu odakle je došao u Inter.

Za reprezentaciju Srbije Kolarov je odigrao 94 susreta i postigao je 11 golova.

According to Corriere dello Sport, Aleksandar Kolarov is now considering retirement from football. pic.twitter.com/BIdwEGEPHQ









— BirdieFootball (@birdiefootball) December 28, 2021