Srbin s Hrvatima pokorio Europu, pa naprasno pobjegao: Spominjala se uloga Gotovine

Autor: K.I./Andrija Kačić Karlin

Božidar Maljković primljen je u ponedjeljak u prestižnu Akademiju francuske košarke u društvu legendarnog bivšeg igrača San Antonio Spursa Tonyja Parkera. Trenutni predsjednik Olimpijskog saveza Srbije je veliki trenerski trag osim u bivšoj Jugoplastici i Panathinaikosu, ostavio i u francuskom Limogesu, s kojim je osvojio prvenstvo i Kup Francuske, po dva puta i odveo je klub do osvajanja Kupa europskih prvaka 1993, godine u Ateni.

“Da se razumijemo, nitko, pa ni članovi moje obitelji nisu odmah saznali za ovo imenovanje. Nisam znao ni ja jer je pismo iz Pariza do Beograda putovalo čitavih mjesec i pol dana. Veliko priznanje koje sam dobio od francuske košarke, jer ovu nagradu su mi aklamacijom dodijelile kolege, meni puno znači. Prije svega u francusku košarku ušao sam kao stranac, u nju unio svu onu buku koju donose revolucionarne promjene, a iz nje izašao kao Francuz”, govorio je Maljković nakon dobivenog priznanja.

A danas 72-godišnji Maljković ostavio je duboki trag u Hrvatskoj. Jugoplastiku je dakle 1989. i 1990. godine vodio do naslova europskog prvaka, a nakratko je vodio i Cedevitu 2012. godine. Tada ga je angažirao Emil Tedeschi i bilo je to senzacionalno pojačanje.

Zgrozio se euforije?

U studenom 2012. kada je hrvatski general Ante Gotovina sudskom presudom oslobođen od odgovornosti za ratne zločine od Haaškog suda naša se javnost bavila iznenadnim otkazom čuvenog sportskog trenera u Cedeviti. Mnogi su to povezivali na način da se Maljković zgrozio euforije u Hrvatskoj zbog tog događaja. Neki su govorili da mu je na taj dan i jedan igrač došao vidno pijan na trening. Što zaista nije bila istina.

Maljković se našao na udaru kritika uprave i medija nakon četiri uzastopna poraza u Euroligi i nekim neočekivanim porazima u ABA ligi. No, Maljković je naglo odstupio. Prave razloge nije znao ni sportski direktor Cedevite Matej Mamić koji je pričao:

“Teško mi je reći razlog zašto je otišao, ali oni nisu sportske naravi. Stali smo iza njega. Nije tajna da nismo bili zadovoljni rezultatima, ali smo bili svjesni da se momčad gradi, da su mnogi igrači tek došli. Pokušali smo ispuniti svaku trenerovu želju. Ovaj njegov odlazak je došao u najnezgodnijem trenutku. Jako nas je začudila njegova odluka jer je došla iz vedrog neba. Ljut sam na njega”.

Naprasni odlazak iznenadio sve

A tadašnji iznenadni odlazak Maljkovića iz Zagreba je u ono vrijeme komentirao i bivši hrvatski reprezentativac Marko Tomas koji je u Cedevitu stigao iz Fenerbahčea i to baš zbog srpskog stručnjaka.









“Nakon operacije odlučio sam se na svoju odgovornost vratiti na parket punih mjesec dana ranije nego što je bilo planirano i to samo zbog Bože Maljkovića, trenera kojeg iznimno cijenim i zbog kojeg sam prihvatio ponudu Cedevite. Surađivali smo sjajno u Real Madridu i samo mogu reći kako mi je jako krivo što je otišao. Razlozi? Zna ih samo on, u to ne bih ulazio”, rekao je Tomas za tportal.hr.

Na pitanje je li čuo da netko Maljkoviću ili njegovoj obitelji prijeti ili je možda razlog naglog odlaska trenera s klupe euforija u Hrvatskoj te slavlje nekih igrača tog petka nakon oslobađajuće presude generalima, Tomas je kazao: ‘Svašta se priča, a prave razloge zna samo trener Maljković. Čuo sam se s njim telefonski, nazvao me iz Ljubljane i moram reći da sam bio u šoku! Samo je rekao da nije mogao više i to je sve. Očito ga je nešto tištilo…’, dodao je Tomas.